Stavolta l’addio è ad un passo: Napoli, da non credere

Il Napoli, dopo l’acquisto di Cajuste, rimane molto attivo sul mercato. La cessione è ormai all’orizzonte: fumata bianca in arrivo

È entrato nel vivo il mercato del Napoli. Il club, dopo aver ceduto Kim Min-jae al Bayern Monaco, si è assicurato le prestazioni di Natan prendendolo dal Red Bull Bragantino in cambio di 10 milioni. Nelle scorse ore è stato poi piazzato l’affondo decisivo riguardante Jens Cajuste. A breve, inoltre, si tornerà alla carica per un giovane talento in rampa di lancio. Parliamo di Gabri Veiga di proprietà del Celta Vigo che, fin qui, ha cercato di spegnere il grande interesse mostrato dai Campioni d’Italia. Il classe 2002, nei piani azzurri, andrà a prendere il posto di un big destinato all’addio.

Si tratta di Piotr Zielinski, in scadenza nel 2024 e fino a qualche giorno fa impegnato in una complicata trattativa relativa al rinnovo. Il polacco, dopo varie interlocuzioni avute con il presidente Aurelio De Laurentiis, aveva aperto alla possibilità di rimanere e firmare il prolungamento a cifre più basse rispetto a quelle attuali (da 4.5 a 2.5 milioni) messo sul piatto dal patron. La fumata bianca sembrava ad un passo tuttavia l’inserimento dell’Al-Ahli ha fatto finire ogni discorso in stand-by.

All’ex Udinese, in particolare, è stato proposto un ricco triennale da 15 milioni netti all’anno mentre i partenopei, in caso di accordo, incasserebbero 30 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Il 29enne, autore di 7 gol e 11 assist nelle 48 apparizioni totalizzate nell’ultima stagione, si è preso del tempo per valutare il da farsi insieme alla propria famiglia e capire se accettare il corteggiamento dell’Arabia Saudita oppure rimanere alla corte di Rudi Garcia e provare a piazzare il bis in campionato.

Napoli, la decisione di Zielinski

Per Zielinski questi sono stati quindi giorni di profonde riflessioni, ma ora una decisione definitiva sembrerebbe essere stata presa. Il centrocampista, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, è pronto a dire di sì all’Al-Ahli e ad abbandonare così l’Europa.

L’intesa tra le parti è imminente, con il Napoli che impiegherà il nuovo tesoretto in arrivo per acquistare il sostituto designato del polacco. Veiga costa 40 milioni e difficilmente i galiziani concederanno sconti. I Campioni d’Italia torneranno alla carica ma, nel frattempo, continuano a tenere in caldo la pista alternativa che conduce a Teun Koopmeiners.

Lavori in corso al Napoli. Garcia, in vista del debutto in Serie A in programma il 19 agosto sul campo del Frosinone, può sorridere. La rosa da lui sognata sta prendendo forma.