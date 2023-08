Inserimento inaspettato per l’obiettivo: il Napoli rischia la beffa

Sorpasso inaspettato per l’obiettivo in casa Napoli, dove due club dalla Premier sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri.

Si parla finalmente di calciomercato concreto in casa Napoli, dove nel giro di 5 giorni sono stati annunciati i primi acquisti da parte del club partenopeo. La sessione estiva 2023 ha infatti conosciuto i primi due colpi in entrata partenopei, che rispondono ai nomi di Natan e Cajuste. Il primo, acquistato dal RedBull Bragantino, arriva in qualità di erede di Kim, con il secondo giunto dal Reims per ricoprire il ruolo scoperto di vice-Anguissa. Con tali premesse, seppur in ritardo, il Napoli promette dunque una full-immersion sul mercato.

La società azzurra è infatti già al lavoro per provare a strappare Gabri Veiga al Celta Vigo, con la suggestione Koopmeiners che rimane viva dietro l’angolo. Nel frattempo, è ancora giallo dietro al caso inerente ad Hirving Lozano. Dopo la non riuscita della trattativa con i Los Angeles FC, il messicano è rimasto alla corte di Rudi Garcia, rifiutando le offerte giunte dalla Premier ed al contempo anche le proposte di rinnovo da parte del Napoli. La situazione si aggrava in quanto gli azzurri potrebbero aver subito anche un sorpasso da parte di due club nell’operazione proprio al possibile erede del “Chucky“.

Bakayoko-Napoli, due club dalla Premier piombano sul calciatore

Nelle ultime settimane sono stati tanti gli esterni destri accostati al Napoli in qualità di possibile erede di Lozano. Oltre ai vari Orsolini, Berardi, Bernardeschi e Tete, un nome in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico partenopeo, ovvero quello di Johan Bakayoko dal PSV. Belga classe 2003, l’esterno ha stregato le intere piazze olandesi nel corso dell’ultima stagione, totalizzando ben 5 gol e 5 assist in Eredivise nonché 2 assist nella recente sfida di qualificazione in Champions League fra PSV e Sturm Graz. Tali numeri, mischiati alle indiscutibili abilità ed alla giovane età del calciatore, avrebbero dunque convinto il Napoli a puntare forte sul talento.

Dopo le prime news ed una fase di quiete, ecco tornare preponderanti aggiornamenti sulla possibile trattativa, con gli azzurri che potrebbero puntare il calciatore indipendente dalla decisione di Lozano. L’intricata situazione del messicano continua però a tenere banco in quel di Castel Volturno, dove si è ancora dubbiosi sul da farsi. Tergiversare non fa però mai bene ad un club, soprattutto in fase di calciomercato aperto. Ecco infatti un inserimento a sorpresa sulle tracce di Bakayoko da parte di due club di Premier, con il West Ham ed un altro team anonimo pronti a dar filo da torcere al Napoli.

Ad aver riportato tale cambio di programma, è stata la voce affidabile del giornalista belga Sacha Tavolieri ai microfoni di RMC Sport. La società azzurra farà di tutto nelle prossime settimane per risolvere il caso Lozano, ma ulteriori esitazioni potrebbero costare caro al club partenopeo.