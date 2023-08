Il Napoli prova lo sgarbo alla Juve, che nome per il centrocampo

Dopo Jens Cajuste, il Napoli prova un altro grande colpo a centrocampo in virtù della possibile partenza di Piotr Zielinski: possibile sgarbo alla Juventus dell’ex ds Cristiano Giuntoli

Il mercato del Napoli è decisamente entrato nel vivo: dopo aver acquistato Natan dal Red Bull Brigantino, la società partenopea ha messo gli occhi su Jens Cajuste del Rennes. Il calciatore svedese, dalle origini statunitensi, si unirà al club di Aurelio De Laurentiis, divenendo così l’effettivo vice-Anguissa. Risorsa importante soprattutto dal momento in cui ci sarà la Coppa d’Africa a stagione in corso, il calciatore arriva all’ombra del Vesuvio con un affare da dodici milioni di euro.

Tuttavia, il Napoli ha in mente almeno un altro colpo di mercato. Ciò è dettato dal fatto che Piotr Zielinski, probabilmente, lascerà il club partenopeo per sposare il ricco progetto dell’Arabia Saudita. Nel caso in cui il numero 20 dovesse dire effettivamente addio, per la società campione d’Italia si rende necessario un altro colpo. Il nome più suggestivo è quello che porta a Gabri Veiga (continua la trattativa con il Celta Vigo, ndr), ma ci sono anche altri profili che stuzzicano in particolar modo la tifoseria, a cui farebbe non poco piacere fare un vero e proprio sgarbo di mercato ai rivali della Juventus.

Non solo Koopmeiners: gli obiettivi per il centrocampo del Napoli

Teun Koopmeiners e non solo. Il Napoli per il suo centrocampo ha un obietto che nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Juventus: Ryan Gravenberch.

A fare il punto della situazione è Il Mattino, secondo cui la società partenopea ha messo gli occhi sul centrocampista che piace anche all’ex direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli. Si tratta di Gravenberch, ex Ajax su cui ci sarebbe anche il Milan. Il Napoli, dal canto suo, ha nei rapporti non ottimali con il Bayern Monaco (dopo l’affare Kim Min Jae, ndr) un ostacolo di non poco conto nell’eventuale assalto al centrocampista olandese.

Il suo nome è comunque presente nella lista degli obiettivi dei campioni d’Italia, ma anche in quello della Juventus che in questa finestra di mercato è ferma agli acquisti di Weah e del giovane Facundo Gonzalez. Ora c’è la possibile sfida per Gravenverch, il tutto con un Koopmeiners sullo sfondo, su cui anche in questo caso ci sono i riflettori puntati dalla Juventus. Siamo a pochi giorni dall’inizio della Serie A, ma è il caso di dire che il duello a distanza tra gli azzurri e i bianconeri è già iniziato.