Gesto bellissimo di Garcia: è successo questa sera in ritiro – FOTO

Bellissimo gesto da parte del tecnico Rudi Garcia nella serata: il francese ha portato tutto lo staff a cena nel ritiro di Rivisondoli quando mancano pochi giorni al termine del ritiro.

Mancano gli ultimi giorni e il Napoli ultimerà il suo secondo ritiro pre stagionale a Castel Di Sangro. Ormai l’attesa è tutta dedita per l’esordio in campionato, in programma per il 19 agosto contro il Frosinone. Appuntamento a cui la squadra Campione d’Italia non vuole farsi trovare impreparata, così come dimostrato dall’accelerata ultima sul mercato.

Intanto, dal ritiro di Rivisondoli, dove il Napoli alloggia quando è in ritiro nella località di Castel Di Sangro, arriva il gesto bellissimo da parte del tecnico Rudi Garcia.

Avete visto cosa è successo? La foto

Nella foto resa pubblica sui social dallo staff della SSC Napoli, che ha pubblicato le foto della cena con il tecnico Rudi Garcia e tutto il suo gruppo di lavoro.

Un gesto che dimostra serenità e unità d’intenti per il Napoli, in vista di una stagione carica di aspettative e dalla quale si attendono conferme da parte della squadra partenopea.