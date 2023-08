Dal Napoli alla Roma: Matic decisivo

La Roma è alla ricerca di un sostituto di Nemanja Matic in caso di addio: il nuovo centrocampista può essere uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli

Mancano ormai meno di dieci giorni e la Serie A prenderà nuovamente il via: nel weekend del 19 e 20 agosto si disputerà la prima giornata di campionato. Nonostante l’inizio imminente della nuova stagione, diverse squadre italiane hanno bisogno di chiudere ancora parecchi acquisti per rinforzare la rosa.

Il calciomercato finirà il prossimo 1° settembre, quindi c’è ancora tempo per muoversi, ma bisogna accelerare. Il Napoli ha chiuso due colpi in entrata in pochi giorni, con agli acquisti del difensore brasiliano Natan e dello svedese Jens Cajuste, ma la società è ancora alla ricerca di un nuovo centrocampista in caso di addio (ormai vicino) di Piotr Zielinski. Il polacco sembra aver accettato l’offerta dei sauditi dell’Al Ahli e il Napoli non ha fatto ulteriori passi in avanti per provare a rinnovargli il contratto in scadenza tra solo un anno.

Il primo nome in pole per sostituirlo è quello di Gabri Veiga, talento spagnolo classe 2002 del Celta Vigo. Il club spagnolo chiede i 40 milioni di clausola rescissoria per cedere il suo gioiellino, mentre il Napoli sembra essersi spinto fino a 33 milioni più bonus. La trattativa procede, nei prossimi giorni potrebbero esserci aggiornamenti. Ma i partenopei non sono l’unico club alla ricerca di un centrocampista: anche la Roma di José Mourinho ne necessita fortemente.

La Roma vuole il centrocampista del Napoli dello scudetto

Il calciomercato della Roma sta procedendo abbastanza a rilento. Il club giallorosso ha acquistato solo Evan N’Dicka, Houssem Aouar e Rasmus Kristensen, mentre ancora non è arrivato l’attaccante in grado di sostituire Tammy Abraham, lesionatosi il legamento crociato all’ultima giornata dello scorso campionato e out fino al 2024.

Mourinho, che non ha nascosto la sua insoddisfazione sul mercato giallorosso, però chiede anche un nuovo centrocampista. Il motivo è chiaro: Nemanja Matic è corteggiato dal Rennes e il giocatore sembra abbia chiesto la cessione. Tra i possibili sostituti del serbo ex Manchester United è stato fatto anche il nome di Tanguy Ndombele.

Il centrocampista francese ha trascorso l’ultima stagione con la maglia del Napoli, ma a fine anno è tornato al Tottenham in quanto non riscattato dagli azzurri. Il suo futuro però non sarà a Londra, l’allenatore Postecoglou non lo ritiene parte del progetto. Per questo motivo, secondo quanto riportato da calciomercato.it, il francese sta cercando una nuova sistemazione e sembrerebbe sia stato proposto anche proprio alla Roma. Bisognerà vedere se Mourinho gradirà questa opzione o voglia virare su altre piste.