Chiesti 100 milioni: al Napoli fanno fatica a crederci

Nel mercato dei prezzi folli e delle valutazioni spropositate, il Napoli riceve una richiesta shock per un giocatore seguito a lungo

Se fino a 15 anni fa con 100 milioni compravi giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo nel pieno della sua carriera, nel 2023 con la stessa cifra risulterebbe difficile anche strappare un centrocampista centrale ad una squadra di Serie A. La richiesta inviata agli intermediari del Napoli per un giocatore top nel suo ruolo degli ultimi campionati ha dell’incredibile, ma De Laurentiis cerca comunque un dialogo.

Il grande obiettivo di quest’estate, Teun Koopmeiners, è stato blindato con forza dall’Atalanta, che dopo l’interessamento continuato dei partenopei, ha deciso di mandare un messaggio chiaro agli azzurri: 100 milioni o non se ne parla.

Koompmeiner: l’Atalanta chiede 100 milioni al Napoli

Negli ultimi giorni si vociferava di un corteggiamento del Napoli nei confronti della colonna del centrocampo della nazionale olandese e dell’Atalanta. De Laurentiis era arrivato a proporre anche una prima offerta sia all’Atalanta che al giocatore, per cercare di intavolare una trattativa e testare il territorio per capire l’effettiva possibilità di portare da subito il centrocampista a Napoli, ma la risposta di Percassi è stata categorica: per portare via Koopmeiners da Bergamo servono 100 milioni.

La Dea fa forza soprattutto sul rinnovo di contratto da poco firmato e con questa richiesta non lascia probabilmente spazio a repliche. La cifra in causa è ritenuta spropositata: i dirigenti azzurri speravano di dar vita ad una trattativa che potesse fissare il prezzo del giocatore al massimo tra i 40 e i 50 milioni, ma al doppio del prezzo il Napoli si tirerà indietro dalla corsa all’olandese, almeno per il momento.

Tra le fila del Napoli si pensa già ad altri possibili profili per completare il reparto di centrocampo in questa sessione di mercato, nonostante il nome di Koopmeiners sia in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis, un sogno che potrà diventare realtà solo nelle prossime stagioni. La scelta potrebbe ricadere su Gabri Veiga del Celta Vigo, per cercare di chiudere comunque un colpo importante dopo la vittoria dello scudetto e non far rimpiangere ai tifosi partenopei il mancato approdo a Napoli del gioiello olandese dell’Atalanta.

Per lo spagnolo è già stata presentata una prima offerta da 30 milioni ed è pronto il rilancio dopo il no del Celta. Al momento non esistono quindi le condizioni per strappare Teun Koopmeiners all’Atalanta, ma occhio alle prossime stagioni, gli azzurri non abbandoneranno facilmente la pista che porta al giocatore nerazzurro.