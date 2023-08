Svolta Zielinski, c’è l’ultim’ora sull’Al Ahli!

Potrebbero essere le ultime ore da calciatore del Napoli per Piotr Zielinski, il polacco sembra sempre più prossimo all’addio.

Un amore lungo 7 anni, 7 stagioni condite da una Coppa Italia, ma soprattutto dallo scudetto dello scorso campionato, forse l’epilogo più bello per uno dei calciatori ad aver accarezzato più volte questo sogno in maglia azzurra.

Come ci ha insegnato la scorsa estate, però, le storie eterne nel calcio moderno sono alquanto rare e Aurelio De Laurentiis lo sa bene.

Stiamo assistendo ad un lieve cambiamento, non alla vera e propria rivoluzione di 12 mesi fa, una piccola modifica che possa permettere il completamento di quel ricambio generazionale avvenuto in tutti i ruoli, tranne che per quello di mezz’ala e terzino sinistro.

Già, perché proprio Piotr Zielinski e Mario Rui, ad oggi rappresentano gli unici superstiti del blocco d’oro dei 91 punti.

Arabia d’oro

Il polacco, in scadenza nel 2024, aveva due opzioni plausibili: rinnovo al ribasso o cessione, in modo da evitare una separazione a zero che avrebbe incrinato i rapporti con una società a cui resterà a prescindere profondamente legato.

Se il prolungamento sino a qualche giorno fa sembrava prossimo, con Zielinski pronto ad abbassare il proprio stipendio pur di proseguire la sua avventura sotto l’ombra del Vesuvio, nelle ultime 48 ore ci sarebbe stato un cambio netto delle prospettive future.

L’Ah-Ahli, che si era già fatto avanti per il classe ’94 ricevendo un gentile rifiuto nonostante la ricca proposta d’ingaggio, sarebbe riuscito a fare breccia nel cuore di De Laurentiis, proponendo per l’acquisizione del centrocampista circa 30 milioni.

Una cifra folle per utilizzare un eufemismo, vista e considerata la possibilità di garantirsi le prestazioni del giocatore tra soli 6 mesi a zero e che ha convinto il patron del Napoli ad interrompere i discorsi per il rinnovo spingendo per la cessione.

Va specificato che il fondo saudita ad oggi risulterebbe vicinissimo all’accordo, ma non del tutto, la quadra totale dell’operazione potrebbe raggiungersi solamente nelle prossime ore, vista e considerata l’idea di ADL di rosicchiare qualche milione in più.

Secondo quanto riportato da Francesco Modugno, giornalista sportivo per Sky Sport, da sempre vicino alle vicende azzurre, la cessione potrebbe chiudersi quindi per una cifra lievemente superiore, magari assestandosi sui 35 milioni.

A Zielinski, sarebbe stato garantito un ingaggio da circa 10 milioni, con la possibilità di raggiungere i 12 con il raggiungimento di qualche bonus, cifre impareggiabili per il Napoli e per la stragrande maggioranza dei club europei.

Insomma, la rivoluzione iniziata con l’addio di Insigne potrebbe completarsi definitivamente nei prossimi giorni, permettendo al Napoli di abbracciare il secondo nuovo arrivo in mediana nel giro di poche ore.

Ricordiamo che secondo più fonti, tra cui lo stesso Sky Sport, i discorsi per Gabri Veiga del Celta Vigo sarebbero giunti alle battute finali: l’accordo con il giocatore è totale, l’offerta di 30 milioni respinta dagli spagnoli sta invece pian piano lievitando.

L’obiettivo, sarebbe quello di chiudere intorno ai 35, evitando il pagamento della clausola di 40 milioni, anche se, nel caso in cui fosse necessario, si opterebbe appunto per quest’ultima scorciatoia, in modo da regalare a Rudi Garcia l’ultimo tassello per il centrocampo.