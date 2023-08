Osimhen-Al Hilal, pronta una nuova maxi offerta: la posizione di De Laurentiis

Continua il pressing asfissiante dell’Al Hilal su Victor Osimhen: il club saudita è pronto a mettere sul piatto una nuova maxi offerta.

Passano i giorni, si avvicina l’inizio del campionato, ma il calciomercato è più vivo che mai. Il Napoli negli ultimi giorni ha chiuso l’acquisto di Natan, difensore brasiliano classe 2001 del Red Bull Bragantino, che prenderà il posto di Kim Min-jae. Oggi, invece, è il giorno di Jens Cajuste, centrocampista svedese arrivato dallo Stade Reims e che proprio ora sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart.

Ma uno degli argomenti che tiene maggiormente banco in casa Napoli è quello che riguarda il futuro di Victor Osimhen. La società sta lavorando da diverse settimane per rinnovare il contratto del bomber nigeriano, in scadenza a giugno 2025, con la trattativa che però è stata forse rallentata dalle maxi offerte provenienti dall’Arabia Saudita.

Nuova offensiva dell’Al Hilal per Osimhen

Il club saudita che sta cercando in tutti i modi di acquistare il capocannoniere dell’ultima Serie A è l’Al Hilal, squadra dove sono approdati Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic in questa sessione di mercato. Le offerte arrivate al Napoli e al giocatore sono state esagerate, ma De Laurentiis non vuole cedere in nessun modo uno dei migliori centravanti del panorama calcistico europeo.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare un’ennesima maxi proposta dal club del fondo PIF. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Marco Giordano, l’Al Hilal sarebbe disposto a spingersi fino a 180 milioni di euro. De Laurentiis ha però ribadito il suo “no” e continua a lavorare con Roberto Calenda, agente di Osimhen, per il rinnovo.

Le sensazioni sono positive, il Napoli è fiducioso e crede di ricevere il tanto atteso “sì” di Osimhen, ma ha voluto anche tutelarsi: l’agente di Jonathan David è stato già informato che il suo assistito rappresenta l’obiettivo numero uno in caso di addio del nigeriano.