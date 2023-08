Napoli interessato a un talento della Premier League: indiscrezione dall’Inghilterra

Nel corso di questa sessione estiva di mercato sono stati accostati innumerevoli nomi al Napoli: dall’Inghilterra spunta l’interesse degli azzurri per un giovane talento.

Il Napoli lavora in vista della prossima amichevole contro l’Apollon Limassol in programma venerdì 11 agosto alle 18:30. Nel frattempo la dirigenza osserva con attenzione ogni situazione e spiraglio che il mercato può regalare anche in maniera improvvisa ed imprevista.

Nelle ultime ore, dall’Inghilterra, è arrivata l’indiscrezione sull’interesse del Napoli per uno dei giocatori più interessanti del panorama europeo e mondiale.

Bomba dall’Inghilterra: interesse del Napoli per Enciso

Dall’inizio di questa sessione di mercato sono stati diversi i nomi accostati al Napoli, specialmente per il reparto di centrocampo, complice anche il mancato riscatto di Ndombele e l’addio ormai imminente di Zielinski. Ma il club azzurro sembrerebbe essersi interessato anche a un giovane attaccante della Premier.

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia di un giocatore intrigante avvicinato al Napoli. Come riportato da Telegraph Sport, il Napoli sarebbe interessato all’attaccante classe 2004 Julio Enciso, in forza al Brighton di Roberto De Zerbi. Il giocatore paraguaiano è stato uno dei protagonisti del club inglese nella seconda parte della Premier League, con De Zerbi che l’ha messo in condizione di mostrare il suo enorme talento.

Enciso ha concluso la stagione con a referto 4 reti e 2 assist in 20 presenze nella scorsa Premier League. Il paraguaiano è un jolly offensivo, visto che può essere schierato sulla trequarti, ma anche come eventuale seconda punta o ala sinistra. All’occorrenza può giocare anche come mezzala, ma vista la sua statura (173 cm) ed il fisico esile, si vanno a perdere le straordinarie qualità offensive del giocatore.

Anche il Manchester City di Pep Guardiola è sul giocatore, e ciò dimostra quanto il ragazzo le qualità le abbia eccome seppur abbia solamente 19 anni. Staremo a vedere se sarà solamente l’ennesimo nome accostato al Napoli, o se sarà imbastita una vera e propria trattativa tra gli azzurri e il Brighton per Enciso.