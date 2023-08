La notizia è di pochi minuti fa: è morto il noto cantante napoletano

La notizia è arrivata pochi minuti fa e ha lasciato sgomenti tutti gli amanti della musica napoletana e non solo: è venuto a mancare un grande artista conosciuto in tutto il mondo.

L’annuncio è stato reso noto soltanto pochi minuti fa: il noto artista napoletano, Peppino Gagliardi, è venuto a mancare all’età di 83 anni. A dare notizia della sua dipartita è stato Gianni Aterrano, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato la notizia della scomparsa del noto artista. Gagliardi lascia un patrimonio di immenso valore ai suoi affezionati ascoltatori e a tutti gli amanti della musica napoletana e non. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di colleghi e fan, che hanno palesato tutto il loro dispiacere per una perdita gravissima per il panorama della musica napoletana.