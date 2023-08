Doppio intreccio Juve-Milan: Napoli protagonista

Negli ultimi giorni di mercato il Napoli è protagonista di un incredibile intreccio di mercato. Dalle scelte azzurre dipende il futuro anche di Milan e Juventus

L’inizio del campionato è ormai alle porte. Nel corso del ritiro di Dimaro, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva annunciato come l’obiettivo fosse quello di regalare a Rudi Garcìa la rosa al completo entro il 12 agosto. Dopo settimane di apparente immobilismo, il Napoli sta scaldando il mercato in questi ultimi giorni.

Pochi giorni fa è stato annunciato Natan Souza, difensore brasiliano che sostituirà Kim Minjae, e oggi gli azzurri hanno chiuso anche per Jens Cajuste. Si tratta di un centrocampista svedese classe ’99. Nato a Goteborg, nell’ultima stagione ha vestito la maglia dello Stade De Reims. Nell’idea del ds Meluso e Rudi Garcìa, Cajuste andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Anguissa.

Oltre a Cajuste, sembra che De Laurentiis voglia regalare al tecnico francese e all’intera piazza partenopea un super colpo. I nomi in lista sono quelli di Teun Koopmeiners dall’Atalanta e Gabri Veiga dal Celta Vigo. Per entrambi, il costo dell’affare si aggira attorno ai 40 milioni di euro. La dirigenza partenopea sta valutando quale sia la miglior opzione per il Napoli. Il centrocampista olandese è sicuramente più pronto e ha già dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti in Serie A. Il talento del Celta, invece, rappresenta più una scommessa, ma se vinta ha un potenziale estremamente superiore.

Dopo aver ceduto Kim, il Napoli, però deve piazzare anche gli esuberi. Tra questi ci sono Demme e Lozano. Nelle ultime ore, però, nella lista dei partenti si è aggiunto anche il nome di Mario Rui. Mario Giuffredi, agente del giocatore, ha rivelato che il portoghese ha chiesto la cessione dopo il mancato rinnovo del contratto.

Mario Rui scatena il domino di mercato con Juve e Milan

Giuffredi ha spiegato che in caso di permanenza all’ombra del Vesuvio, il terzino portoghese sarebbe molto scontento. Il Napoli, quindi, dovrà muoversi per provare a cedere il suo numero 6. In pole position per Mario Rui, ci sarebbe la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti da tempo sono alla ricerca di un laterale sinistro e l’arrivo di Mario Rui potrebbe innescare un incredibile domino di mercato.

La Lazio segue da diverso tempo Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus. Negli ultimi giorni, le parti sembravano sempre più vicine, ma ad una cifra comunque elevata per le casse biancocelesti. Mario Rui rappresenta l’alternativa valida e soprattutto low cost. Sarri sarebbe molto felice di accoglierlo nuovamente dopo le esperienze insieme prima a Empoli e poi a Napoli.

Se Mario Rui dovesse finire alla Lazio, allora il Milan avrebbe nuovamente un’opportunità per Pellegrini. I rossoneri sono da tempo alla ricerca di un vice-Theo, ma la Lazio era davanti ai rossoneri dalla trattativa per il terzino bianconero. Con i biancocelesti che si defilano, Furlani può preparare un nuovo assalto.