Doppia cessione vicina: i due azzurri verso l’addio al Napoli!

10 giorni, poco, pochissimo tempo e il Napoli si affaccerà alla nuova stagione, motivo per cui, sono varie le trattative entrate nel vivo.

Il Napoli ha bisogno di risolvere le questioni primarie, su tutte, quella riguardante il futuro di Victor Osimhen, diviso tra Arabia Saudita e il possibile rinnovo con i campioni d’Italia, ma non solo.

Sono tanti gli azzurri in rosa non pienamente inclusi nel progetto tecnico targato Rudi Garcia, che dopo i due ritiri in Trentino ed Abruzzo, avrebbe finalmente sciolto le proprie riserve ponendo l’assenso ad alcune cessioni.

Mezza A sui due azzurri

“Da quando alleno in ogni ritiro mi è capitato di osservare qualche giovane e alla fine decidere di tenerlo”, esordì così a Dimaro il tecnico francese facendo riferimento alla possibilità di ritrovarsi uno dei volti nuovi del suo Napoli già in casa.

In effetti, così è stato, basti pensare al mancato acquisto di Davide Faraoni: il capitano dell’Hellas Verona sembrava destinato al Napoli, in modo da permettere a Zanoli di completare il proprio percorso di crescita al Genoa, così non è stato.

A seguito di attente valutazioni, l’ex allenatore del Marsiglia ha deciso di puntare sul terzino destro, prodotto del vivaio partenopeo, affidandogli il complicato ruolo di vice Di Lorenzo.

Destino che in alcuni momenti è sembrato possibile anche per Michael Folorunsho, tra i leader del Bari che ha sfiorato la Serie A la scorsa stagione.

Sul centrocampista, autore di una stagione in cui ha collezionato 27 presenze condite da 8 goal e 2 assist nell’ultima Serie B, si sono fiondati parecchi club, su tutti proprio l’Hellas Verona di Faraoni, che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe ormai vicinissimo al suo acquisto.

Secondo il quotidiano sportivo mancherebbero infatti gli ultimi dettagli, ma a breve, il mediano classe 1998 nato a Roma, potrebbe iniziare la sua nuova avventura in Veneto.

Discorso simile per Alessio Zerbin, campione d’Italia con il Napoli la scorsa stagione nonostante un utilizzo limitato da parte dell’ormai ex Luciano Spalletti.

L’ala sinistra scuola Gozzano era stata vicinissima all’addio già la scorsa stagione, quando mezza Serie A si era fatta avanti per acquisirne le prestazioni: “Sto vivendo dentro un sogno, non è un rifiuto a voi, ma comprendetemi”, furono queste le dichiarazioni da libro cuore del classe ’99, intenzionato a vivere dall’interno un’annata che sembrava destinata, come poi è stato, a diventare storica.

Nonostante le varie gare giocate in amichevole, questa volta il percorso dell’attaccante esterno dovrebbe essere diverso. L’idea del Napoli sarebbe quella di mandarlo in prestito, in modo da permettergli di rapportarsi con costanza con il massimo campionato italiano.

Tra i tanti club interessati al ragazzo, c’è proprio il Frosinone, prossimo avversario dei partenopei e vecchia conoscenza di Zerbin: quest’ultimo, infatti, nell’annata 21/22 si rese protagonista di un grande cammino in B con i ciociari, mettendo a referto 9 goal e 3 assist in 31 presenze.

Proprio il club neo promosso, potrebbe quindi riabbracciare il ragazzo, che, scherzo del destino, nel giro di una settimana ritroverebbe i compagni con cui ha condiviso gli ultimi 12 mesi da avversari.