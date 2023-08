Nella giornata odierna è stato presentato il neo acquisto del Milan Samuel Chukwueze. Il nigeriano ha parlato anche del suo amico e connazionale Victor Osimhen.

Ancora una volta Osimhen è al centro di alcune voci, ma questa volta il mercato non c’entra nulla. Difatti stavolta a parlare del bomber del Napoli è stato il nuovo acquisto del Milan Chukwueze.

L’esterno nigeriano oltre ad essere connazionale e anche uno degli amici più intimi di Victor Osimhen. Il rossonero ha lanciato anche una sfida all’attaccante del Napoli.

Chukwueze parla di Osimhen nella sua conferenza di presentazione

Ora quasi scontato che nella conferenza stampa di presentazione di Samuel Chukwueze come nuovo giocatore del Milan si sarebbe parlato di Osimhen. I due sono connazionali ad anche amici stretti, ed è per questo che in conferenza è stato chiesto a Chukwueze qualcosa in merito a Victor Osimhen.

Queste le parole di Chukwueze su Osimhen:

Osimhen è il mio migliore amico, giochiamo insieme da tempo in nazionale. Gli ho sempre chiesto com’era giocare in Italia. Gli ho detto che il Milan mi voleva e lui mi ha detto che il Milan è una grande squadra e che Pioli è un bravo allenatore.

Poi, ha lanciato la sfida rivelando: “Con lui scherziamo tanto, gli ho detto che quest’anno non batteranno il Milan”.

Dunque il neo acquisto del Milan ha chiesto alcune informazioni ad Osimhen sulla Serie A prima di approdare in Italia. Inoltre nella conferenza l’esterno rossonero ha già lanciato la sfida al miglior attaccante della scorsa Serie A.