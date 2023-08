Cajuste è arrivato a Villa Stuart: visite mediche in corso per il nuovo acquisto del Napoli

Il nuovo acquisto del Napoli Jens Cajuste è arrivato alla clinica Villa Stuart di Roma per sostenere le visite mediche di rito.

Come un fulmine a ciel sereno, il Napoli ha chiuso per un altro acquisto dopo quello del difensore brasiliano Natan: dallo Stade Reims arriva Jens Cajuste. La notizia è trapelata solo in mattinata dalla Francia ed è stato poi confermata anche dai maggiori esperti di mercato italiani.

Centrocampista svedese classe ’99 (domani compirà 24 anni), Cajuste ricoprirà probabilmente il ruolo di vice Anguissa, ovvero quello lasciato scoperto da Tanguy Ndombele. Il costo dell’operazione si aggira sui 12 milioni di euro, ma potrebbe non essere l’unico rinforzo a centrocampo. Il Napoli, infatti, continua a lavorare per Gabri Veiga del Celta Vigo, mentre sembra allontanarsi la pista Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

Cajuste è a Villa Stuart: quando arriva a Castel di Sangro

Un operazione di mercato che è venuta alla luce soltanto a poche ore dalla chiusura dell’affare. Infatti, Cajuste è arrivato da pochi minuti alla clinica Villa Stuart di Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito.

Il centrocampista svedese, una volta terminate le visite mediche, potrebbe raggiungere subito il ritiro di Castel di Sangro per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. Con ogni probabilità, Cajuste sarà “presentato” ai tifosi nel corso dell’allenamento pomeridiano di domani che si terrà allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.