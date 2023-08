Boom Napoli, un ex Juve per il centrocampo di Garcia: i dettagli

Mancano circa dieci giorni all’inizio del campionato e il Napoli è al lavoro per completare la rosa di Rudi Garcia: occhio al centrocampo

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è tornato a conquistare il titolo della Serie A, dopo ben 33 anni di attesa. Luciano Spalletti, con l’aiuto del patron e dell’oramai ex ds Cristiano Giuntoli, ha formato una rosa straordinaria ed ha letteralmente dominato il campionato. Per gli azzurri è il terzo storico scudetto della sua storia.

Il club ha perso due pedine finora rispetto alla rosa dello scorso anno, ovvero il francese Ndombele (non è stato riscattato dal Tottenham) ma soprattutto il coreano Kim, ceduto mediante il pagamento della clausola al Bayern Monaco. Il mercato degli azzurri non è finito, in entrata e in uscita e soprattutto il centrocampo è il reparto dove potrebbero esserci presto maggiori movimenti.

Dopo anni con la maglia azzurra il centrocampista polacco Piotr Zielinski è pronto a salutare, lo aspettano gli arabi dell’Al Ahli. Il Napoli è a caccia del suo sostituto, in primo piano piacciono i nomi di Gabri Veiga del Celta Vigo e Koopmeiners dell’Atalanta. Quasi impossibile trattare per quest’ultimo mentre piace e non poco il giovane centrocampista del club iberico. Oltre a Zielinski anche il futuro di Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin è in bilico e potrebbero esserci altri cambiamenti.

Napoli, piace un ex Juve per il centrocampo

Sia Gaetano che Zerbin potrebbero salutare per trovare più spazio e sulle loro tracce ci sono diversi club di Serie A. Il club azzurro lo vorrebbe cedere solo in prestito, ma in generale è a caccia anche di rinforzi che possano rimpolpare la panchina. Nel mirino della squadra partenopea c’è il centrocampista, vero jolly del centrocampo, Mehdi Leris.

Francese, naturalizzato algerino, Leris è di proprietà della Sampdoria, è stato utilizzato sia come interno che come esterno di questo reparto e vanta nella sua carriera una breve, quanto interessante esperienza alla Juventus. Il calciatore ha fatto parte della rosa bianconera nell’annata 2016/2017 ma non ha mai giocato con lo storico club torinese.

Con la Sampdoria, invece, ha collezionato 64 presenze e 2 reti in serie A, ma ora, dopo la retrocessione, il suo obiettivo è tornare nella massima serie. Occhio all’interesse di Bologna e Torino, ma nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Napoli, interessato per un piccolo colpo low cost, un rinforzo di esperienza per la squadra di Garcia. Il mercato è pronto ad entrare nel vivo.