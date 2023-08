Accelerata del Napoli per Veiga: alzata l’offerta al Celta Vigo

Il Napoli insiste per portare Gabri Veiga in azzurro, anche se l’affare è tutt’altro che semplice. Intanto i partenopei hanno presentato una nuova offerta al Celta Vigo.

Uno degli obiettivi dichiarati fin da inizio mercato del Napoli è sicuramente Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo ha messo in mostra le sue qualità con la maglia del Celta Vigo e non è passato certamente inosservato.

Il Napoli sta facendo di tutto per regalare lo spagnolo a Rudi Garcia e nelle ultime ore è stata presentata una nuova offerta al club spagnolo.

Il Napoli tenta l’all-in per Veiga: alzata l’offerta al Celta Vigo

Continuano a circolare diverse voci, a volte anche discordanti, attorno al mercato del Napoli. Sono stati tanti i nomi accostati al club azzurro in questa sessione di mercato, ma fin qui degli obiettivi dichiarati non ne è arrivato nessuno. Però uno di questi presto potrebbe arrivare al Napoli, e si tratta di Gabri Veiga.

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, c’è stata una nuova offerta del Napoli al Celta Vigo per lo spagnolo che si aggira attorno ai 32-33 milioni di euro. Il club azzurro ora è in attesa della risposta del club spagnolo, che è l’unico pezzo del puzzle che manca per completare il trasferimento. Difatti il Napoli ha già l’ok di Veiga per il suo trasferimento in azzurro, e dunque ad oggi manca solo il via libera definitivo del Celta Vigo per chiudere la trattativa.

La prima offerta da 30 milioni era stata rifiutata dal club spagnolo, che ha sempre chiesto i 40 milioni della clausola rescissoria. Questa nuova offerta potrebbe però cambiare le carte in tavola. Le prossime ore, o al massimo giorni, potrebbero essere quelle decisive dunque per il passaggio al Napoli di Gabri Veiga.