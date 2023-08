Un Big via dal Napoli, ora ci siamo davvero: affare da 23 milioni

Calciomercato Napoli, è fatta per l’addio di un Big della rosa di Garcia: affare da 23 milioni di euro per le casse degli azzurri

Il Napoli al momento si trova in ritiro a Castel di Sangro per la seconda metà della preparazione pre-campionato, dopo i giorni passati in Trentino Alto Adige, a Dimaro. In Abruzzo invece si sta componendo quella che poi sarà la rosa definitiva al servizio di Rudi Garcia per la prossima stagione. È arrivato il primo acquisto vero e proprio della stagione, ovvero il brasiliano Natan. Il difensore centrale mancino è stato preso per sostituire Kim Min Jae, che si è accasato al Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola rescissoria da 55 milioni di euro da parte del club bavarese.

Per il difensore centrale, arrivato dal Red Bull Bragantino, sono stati spesi circa 10 milioni di euro compresi i bonus da parte della società azzurra. Il nuovo acquisto del Napoli ha già raggiunto i compagni in ritiro ed ha svolto i primi allenamenti con la sua nuova maglia nel corso di questi giorni. Vista la grande affluenza di tifosi in Abruzzo, c’è stato modo da parte di Natan anche di iniziare a farsi conoscere un po’ al pubblico del Napoli, con tanti sorrisi e saluti verso le tribune. Per un calciatore che è arrivato in ritiro, però, ce n’è un altro che è in procinto di lasciare l’Abruzzo (e la maglia azzurra).

Lascia il ritiro del Napoli: affare da 23 milioni di euro

Secondo quando evidenziato da calciomercato.it, sarebbe ormai fatta per l’addio di Piotr Zielinski al Napoli, in direzione Arabia Saudita. Il centrocampista polacco è in procinto dunque di lasciare quella che nel corso degli ultimi è stata la sua maglia e la sua casa. Nell’ultima amichevole disputata dal Napoli in ritiro contro i tedeschi dell’Augsburg il calciatore non è stato neppure in panchina, sebbene si sia regolarmente allenato con la squadra sia prima che dopo l’amichevole. Il messaggio è chiaro: è sul piede di partenza.

Sono spuntate anche le cifre dell’affare: secondo quanto riportato, la cessione di Zielinski dovrebbe portare nelle casse del Napoli 23 milioni di euro. Cifra importante per un calciatore che ha il contratto in scadenza di contratto e che sta per scollinare la quota dei trenta anni. Non sono state ancora chiarite le cifre del contratto che dovrebbe percepire Zielinski, ma si tratterà certamente di un contratto monstre e plurimilionario, considerati gli standard sauditi di quest’estate.