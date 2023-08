Rinnovo Osimhen: il Napoli studia l’operazione Cavani

In casa Napoli si studiano continui stratagemmi per cercare di mantenere a tutti i costi Victor Osimhen in maglia azzurra. Il nuovo compromesso avvicina addirittura l’attaccante nigeriano alla figura di Cavani.

Sono giorni caldissimi, gli ultimi, in quel di Napoli, dove gran parte della stagione azzurra passerà senz’altro dal contenuto delle prossime ore. I partenopei sono infatti riusciti nell’intento di chiudere il colpo erede di Kim, ufficializzando Natan dopo estenuanti settimane alla ricerca del profilo giusto. Mentre la fetta positiva di pubblico campano strizza dunque l’occhio anche a figure come Gabri Veiga e Koopmeiners, la parte più pessimista continua a far domande sul caso Osimhen, Il Napoli è però al lavoro, con una possibile operazione Cavani all’orizzonte.

Rinnovo e poi partenza, Osimhen come Cavani

Con il senno di poi risulta abbastanza difficile immaginare Victor Osimhen con la maglia del Napoli ancora a lungo tempo. I numeri del nigeriano rendono infatti la punta destinata ad un approdo in una big europea nei prossimi anni, con gli azzurri che vorrebbero trattenere il proprio bomber almeno un’altra stagione. Le insistenti voci di mercato, fra cui quelle arabe, creano però non pochi problemi in casa Napoli, pronti ad essere risolti nel migliore dei modi.

Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri sarebbero alla ricerca di un accordo che possa far felici tutti quanti. Rudi Garcia vorrebbe infatti usufruire dei gol di Osimhen almeno per una stagione, così come la società vorrebbe trattenere il nigeriano. L’idea sarebbe dunque quella del rinnovo fino al 2027 con annesso aumento d’ingaggio, prima della partenza dolorosa quanto necessaria difatti rimandata all’estate 2024. Sulla falsa riga di quanto fatto con Cavani, De Laurentiis si prepara dunque a bloccare momentaneamente il proprio gioiello dopo l’ennesimo meeting con Calenda.