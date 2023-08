Poteva essere il dopo Koulibaly: ritorno di fiamma del Napoli su di lui?

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo: dopo l’acquisto di Natan, il patron De Laurentiis è attivo in su più tavoli.

Un anno fa, giorno più, giorno meno, dopo ben 8 stagioni, il Napoli salutava uno dei suoi perni e giocatori più rappresentativi, quel Kalidou Koulibaly che sembrava a tutti gli effetti insostituibile. Una perdita importante, forse l’unica che “l’aziendalista” Luciano Spalletti non fu propriamente pronto ad accettare, avendo acconsentito mesi prima alla rivoluzione indetta dalla società, richiedendo come unica conferma quella del senegalese.

Ad un anno di distanza queste valutazioni fanno quasi sorridere, con Koulibaly accasatosi in Arabia Saudita a seguito di una stagione disastrosa al Chelsea e il Napoli fresco del suo terzo scudetto vinto anche grazie a quello che è stato il sostituto del senegalese, lo sconosciuto Minjae Kim, rivelatosi miglior difensore della Serie A 2022/23, tanto da guadagnarsi la chiamata del Bayern Monaco.

Ritorno di fiamma francese?

All’epoca, uno dei primi nomi balzati in cima alle cronache sportive per la sostituzione di Koulibaly proveniva proprio dalla Francia, un polivalente difensore del PSG e compagno di nazionale di Kalidou. Si trattava di Abdou Diallo, classe 1996 e in uscita dalla compagine parigina: il senegalese nato come terzino sinistro, ha nel corso della sua carriera accentrato il proprio raggio d’azione distinguendosi come uno dei centrali migliori della Ligue 1.

Nonostante ciò, complici i tanti acquisti delle faraoniche campagne della proprietà parigina, Diallo ha man mano perso posizioni, riducendosi a gregario del PSG. Emblematico il dato relativo alle sue presenze: solamente 12 nella Ligue 1 21/22, un utilizzo “striminzito”, che ha portato il calciatore alla scelta di rilanciarsi, o quanto mento tentare di farlo, nella Bundesliga, accasandosi nel settembre scorso al RedBull Lipsia.

Un’esperienza ancora una volta sfortunata, complici svariati problemi fisici che ne hanno condizionato l’utilizzo, permettendogli di registrare unicamente 13 presenze tra il massimo campionato tedesco e la Champions League. Le premesse non sembrano oggettivamente le migliori, ma, proprio in virtù di quest’ultime, il Napoli, almeno stando a quanto riferito da RMC Sport, potrebbe approfittarne e accaparrarsi il cartellino del difensore a prezzo di saldo.

Napoli, idea Diallo per la difesa

Una sorta di scommessa, ma che in caso di riuscita, permetterebbe agli azzurri di ritrovarsi a disposizione un elemento importante sotto l’aspetto tecnico e tattico, oltre che un vincente, avendo accumulato una discreta esperienza nel PSG con cui ha collezionato svariati titoli. Altro aspetto non trascurabile, è quello riguardante la conoscenza di questi profili da parte del neo tecnico del Napoli: Rudi Garcia da buon francese è infatti un esperto “studioso” dei talenti della Ligue1, campionato che l’ha visto trionfare con il Lille e scrivere importanti pagine con l’Olimpique Marsiglia.

Insomma, attualmente si tratta di rumors, indiscrezioni che non corrisponderebbero alla priorità assoluta di De Laurentiis e Meluso, attualmente impegnati con il nodo Victor Osimhen diviso tra possibilità di rinnovo e le sirene arabe. Senza dimenticare la questione centrocampo, forse il reparto che attualmente è maggiormente avvolto da punti interrogativi: dalla possibile cessione di Zielinski, sino alla questione Demme, che vuole giocare di più e sente nostalgia della Germania.