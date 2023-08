Niente cessione: stop alla trattativa, resta a Napoli

In casa Napoli il calciomercato, soprattutto in uscita, è rovente. La società sta facendo diverse valutazioni su alcuni calciatori azzurri

Con l’arrivo del giovane brasiliano Natan, il Napoli ha sostituito ufficialmente il coreano Kim. Sino ad ora sono queste le uniche vere operazioni di calciomercato per gli azzurri, ma in società c’è la consapevolezza che presto potrebbero esserci ulteriori cambiamenti.

Lo stesso Rudi Garcia ne ha parlato al termine dell’amichevole contro l’Augsburg, non è da escludere l’ipotesi cessione per alcuni azzurri con il mercato saudita in fermento. Il Napoli ha vinto il titolo dominando la serie A lo scorso anno ed anche per questo ci sono molti club interessati ai suoi talenti. Per un calciatore che esce ovviamente ce ne sarà uno che entra, mancano meno di 10 giorni all’inizio del mercato, ma la società vuole farsi trovare pronta.

Nonostante qualche rumors, appare al momento improbabile la cessione di Victor Osimhen. Continuano le prove per il rinnovo con il campione nigeriano che è stato accostato nelle ultime ore in Arabia Saudita. De Laurentiis lo valuta circa 200 milioni di euro, ma ormai quasi a metà Agosto il Napoli potrebbe valutare di tenerlo in ogni caso. Intanto proseguono i contatti con l’agente del calciatore Roberto Calenda. Se Osimhen è destinato alla permanenza, destino diverso è invece quello di Piotr Zielinski. Il calciatore ha solo un anno di contratto e il Napoli starebbe pensando di accettare l’offerta araba dell’Al Ahly.

Napoli, c’è la decisione sul centrocampista

Il club azzurro sta già valutando il sostituto con Gabri Veiga del Celta Vigo come primo nome adocchiato da De Laurentiis e dalla dirigenza partenopea. Il calciatore ha una clausola rescissoria di 40 milioni, il club partenopeo al momento ne offre 30 ma si potrebbe trovare un punto d’incontro. Durante i rumors su Veiga e Zielinski c’è un altro azzurro che osserva interessato questa vicenda ed è il giovane Gianluca Gaetano. Secondo alcune indiscrezioni, in caso di cessione del talento polacco, il Napoli sarebbe intenzionato a tenere in ogni caso il calciatore di origini campane.

Su Gaetano ci sono diversi club di serie A interessati, dal Bologna all’Udinese, ma il Napoli pensava solo ad una cessione in prestito secco. Ora, visto il probabile addio di Zielinski, il club sarebbe intenzionato a bloccare tutto e tenere il calciatore campano almeno un’altra stagione a Napoli. In società ci pensano ed anche Gianluca riflette sul suo futuro. Diviso tra Napoli e una nuova partenza in prestito.