L’agente rivela in diretta: “Vuole restare al Napoli”, poi l’attacco a De Laurentiis

L’agente del giocatore del Napoli ha fatto chiarezza in diretta: l’azzurro resterà in maglia azzurra solo con il rinnovo.

Negli ultimi giorni si sta accendendo il calciomercato del Napoli. In maglia azzurra è arrivato Natan, difensore brasiliano classe 2001, acquistato dal Red Bull Bragantino per una cifra che si aggira sui 10 milioni di euro. Il 22enne brasiliano è stato preso dal club per sostituire il partente Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco nello scorso mese. Ma anche sul lato uscite il fronte è molto caldo.

Il giocatore che sembra essere più vicino all’addio è sicuramente Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è in scadenza tra un anno, l’accordo per il rinnovo di contratto non è stato trovato (Piotr dovrebbe accettare di ridursi l’ingaggio) e le sirene arabe dell’Al Ahli potrebbero risultare decisive.

Ma Zielinski non è il solo a essere corteggiato dai club sauditi: oltre il noto interesse dell’Al Hilal per Osimhen, pronto a offrire cifre astronomiche per il bomber nigeriano, anche Mario Rui è seguito dagli sceicchi (oltre che dalla Lazio dell’ex tecnico Maurizio Sarri).

Futuro Mario Rui, parla l’agente

Nei giorni scorsi era circolata la notizia di una richiesta di cessione da parte di Mario Rui, viste le difficoltà nel trovare un accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2025. Il suo agente Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di TVPlay e ha voluto fare chiarezza sulla situazione che riguarda il suo assistito, lanciando anche qualche frecciatina al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.