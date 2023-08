Intreccio Amrabat-Napoli: effetto domino immediato

Il mercato del Napoli è entrato ormai nel vivo, azzurri a caccia di un centrocampista: l’intreccio con Sofyan Amrabat rischia di cambiare le carte in tavola per i partenopei

In queste ore il Napoli ha decisamente pigiato il piede sull’acceleratore riguardo il mercato in entrata: dopo un periodo di impasse, caratterizzato più che altro dall’uscita di Kim Min Jae, oltre che dalla conferma di Pierluigi Gollini e all’addio di Tanguy Ndombele, gli azzurri sono pronti a fare sul serio per il centrocampo. Con la partenza del centrocampista francese, che ha fatto ritorno al Tottenham dopo che il Napoli ha deciso di non riscattare il suo cartellino, si è aperta una casella che i partenopei vogliono occupare al più presto. Ma non solo: perché c’è da considerare quelli che sono gli sviluppi legati a Piotr Zielinski. Il polacco non ha rinnovato ancora il suo contratto e la tentazione dall’Arabia Saudita si fa sempre più forte, motivo per cui l’addio è tutt’altro che da escludersi.

Per questo i colpi per la mediana potrebbero diventare addirittura due: i nomi più gettonati sono quelli di Teun Koopmeiners e Gabri Veiga, ma attenzione al possibile intreccio che verrebbe innescato da un ex obiettivo azzurro come Sofyan Amrabat, in procinto di lasciare la Fiorentina e, questa volta, anche la Serie A.

Amrabat via: l’intreccio che porta al colpo Napoli

Amrabat, grande protagonista in Qatar 2022 con il suo Marocco, è pronto a lasciare la Fiorentina e la sua partenza potrebbe coinvolgere indirettamente anche il Napoli.

Dopo le sirene dalla Premier, c’è l’Atletico Madrid che sembra fare sul serio per l’ex Hellas Verona: la società madrilena ha, infatti, incassato il gradimento del giocatore e a questo punto dovrà presentare un’offerta convincente a Rocco Commisso, che non intende fare passi indietro circa la valutazione del suo cartellino. Il Napoli, seppur da lontano, è spettatore interessato, in quanto l’arrivo eventuale di Amrabat ai Colchoneros potrebbe liberare definitivamente Rodrigo De Paul, calciatore ritenuto non intoccabile dai madrileni. L’argentino piace sin dai tempi della sua militanza tra le fila dell’Udinese e potrebbe avere la strada spianata nel caso in cui il marocchino dovesse approdare ne La Liga.

De Paul, tra l’altro, è stato accostato nelle scorse settimane anche alla Roma, a dimostrazione del fatto di come l’argentino sia fortemente tentato dal ritorno in Serie A, dove si è consacrato e ha attirato l’interesse di un club importante come l’Atletico Madrid, che poi lo ha acquistato.