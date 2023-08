Decisione a malincuore: Garcia pronto a dire sì all’addio

Altro addio in casa Napoli, il calciatore ha deciso di lasciare la città per una nuova avventura

Momento complicatissimo per il mercato del Napoli. Nel bel mezzo del ritiro di Castel Di Sangro, il secondo per il club di Aurelio De Laurentiis, all’improvviso il mercato ha subito uno scossone.

Dopo un mese di luglio piuttosto piatto per quanto riguarda i movimenti di mercato, nel quale si è mosso soltanto Kim, trasferitosi al Bayern Monaco, i primi giorni di agosto sono stati travolgenti per il Napoli. Prima i forti rumors legati all’addio di Hirving Lozano, poi quelli per Osimhen e Zielinski. Il nigeriano, in particolare, si trova davanti ad un bivio importantissimo per la sua carriera, ma anche per il futuro del Napoli. L’offerta dall’Arabia Saudita, rispedita al mittente da De Laurentiis, sta intrigando Osimhen che adesso dovrà decidere se proseguire con il Napoli o abbracciare un nuovo progetto, inseguendo le cifre monstre che l’Arabia Saudita ci ha ormai abituato a sentire.

L’arrivo di Natan come sostituto di Kim, poi, ha acceso la piazza napoletana, preoccupata che il brasiliano possa non essere all’altezza. Nel frattempo, però, c’è un’altra situazione che riguarda un calciatore del Napoli in uscita.

Napoli, Zanoli verso l’addio nonostante il veto di Garcia: la situazione

Nel pieno del mercato del Napoli, c’è una situazione che sta passando in secondo piano ma che comunque, potrebbe rivelarsi importante per la rosa del club azzurro.

Si tratta di Alessandro Zanoli, al quale è fortemente interessato il Genoa. Il terzino destro viene da una stagione divisa a metà tra Napoli e Sampdoria, dove è approdato a gennaio 2023 in cambio di Bereszynski. Ventisei le partite disputate in totale dal classe 2000, con 2 gol e 2 assist all’attivo.

I due ritiri affrontati fin qui dal Napoli hanno riportato l’interesse di Rudi Garcia, che vorrebbe trattenere Zanoli. Il calciatore tuttavia, come riportato da Il Mattino, vorrebbe un minutaggio maggiore e non vorrebbe affrontare la prossima stagione da vice di Di Lorenzo. Per questo motivo accetterebbe di buon grado l’avventura genoana, trasferendosi alla corte di Alberto Giardino che, al momento, potrebbe preferire il classe 2000 ai suoi colleghi Biraschi e Sabelli per il posto da titolare.

Il valore di Alessandro Zanoli si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ma il patron azzurro potrebbe chiederne di più. Occhio ai prossimi giorni, perchè il mercato del Napoli si sta infiammando ogni giorno di più e le sorprese sono dietro l’angolo.