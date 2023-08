40 milioni: il Napoli vuole chiudere il grande colpo

Il Napoli, dopo l’acquisto di Natan, sta lavorando per portare il secondo nuovo acquisto stagione a Rudi Garcia: De Laurentiis è pronto ad investire 40 milioni per accontentare il suo allenatore

Gli ultimi giorni sono stati abbastanza frenetici in casa Napoli per quanto riguarda il mercato. Dalla storia Instagram repostata dalla moglie di Piotr Zielinski che fa presagire sempre di più una partenza in direzione Al Ahli, alla volontà di uno dei beniamini della squadra, ovvero Mario Rui, di poter lasciare Napoli in caso di offerte. Un castello che, apparentemente, sembra avere qualche segno di cedimento, ma De Laurentiis e il direttore sportivo Mauro Meluso sono all’opera per garantire subito i colpi di mercato richiesti da Rudi Garcia.

All’appello, oltre al rinnovo di Osimhen, con i dialoghi con l’agente Roberto Calenda che sono in corso, mancano un centrocampista forte fisicamente che possa alternarsi con Anguissa, un vice Lobotka, visto che Demme non sembra entrare nei piani di Rudi Garcia e, nel caso, il sostituto di Zielinski. Proprio su quest’ultimo profilo sono in corso i contatti per portare a Napoli colui che lo rimpiazzerebbe. L’investimento sarà importante: i Campioni d’Italia sono pronti ad investire ben 40 milioni di euro.

Napoli, si punta su Gabri Veiga: servono 40 milioni

Per il centrocampo il Napoli punta un profilo che è seguito da diversi mesi. Si tratta di Gabri Veiga, che milita nel Celta Vigo. Il classe 2002, alla sua prima stagione da professionista, ha subito preso in mano il centrocampo della sua squadra, tanto da siglare ben 11 reti in 36 partite di campionato, con annessa doppietta nell’ultima giornata di Liga contro i campioni del Barcelona. Una grande annata accompagnata anche dalla convocazione all’Europeo U21 con la Spagna anche se con un ruolo da supplente a gara in corso.

Le sue caratteristiche sarebbero perfette per sostituire quel buco che lasciarebbe Piotr Zielinski. In patria lo paragonano all’ex centrocampista Juan Mata per le sue qualità tecniche e per la sua capacità di incidere nell’ultimo terzo di campo. Veiga reincarna tutte le caratteristiche del centrocampista moderno: ha una visione superiore alla media e, in fase di non possesso, si affianca spesso al playmaker per costruire l’azione o, in fase di non possesso, procede subito all’aggressione per il recupero della sfera.

Ci son tutte le qualità affinché possa essere un centrocampista di altissimo livello, anche se servirà molta costanza nelle stagioni successive per legittimare queste qualità. Nonostante ciò, il Napoli vede in lui un possibile crack e ha già formulato un’offerta al Celta Vigo di circa 30 milioni di euro. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, gli spagnoli lo farebbero partire solo se sarà attivata la clausola rescissoria, di circa 4o milioni di euro. Le trattative sono in corso, anche alla luce del gradimento del giocatore, ma il Napoli affonderà il colpo nelle prossime ore per portare il centrocampista tanto gradito da Rudi Garcia.