Victor Osimhen ha davvero un accordo con gli Arabi? I dettagli

L’Arabia Saudita chiama, i giocatori tentennano e immaginano il loro futuro ricoperti nell’oro. Questo potrebbe essere il caso anche per Osimhen

Se i tifosi azzurri perdoneranno la scelta (probabile) di Piotr Zielnski di volare in Arabia, a lasciarli con il fiato sospeso è la questione relativa a Victor Osimhen. Il trequartista polacco è arrivato quasi alla soglia dei trent’anni e l’offerta proposta da De Laurentiis per il rinnovo, non lo convince del tutto. L’Al Ahli gli ha promesso un ingaggio triplo rispetto a quello ricevuto dagli azzurri ed il polacco pare orientato ad accettare di lasciare Castel Volturno.

Il nodo relativo al nigeriano invece si sta facendo più ingarbugliato che mai. Anche il bomber di Lagos ha ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita. Sul piatto ci sono 35 milioni di euro a stagione e la possibilità di diventare il volto immagine di un calcio in totale crescita. A De Laurentiis resta solo il compito di fare il prezzo, ma per il patron azzurro non ci sono cifre, Osimhen è incedibile ed il Napoli ha bisogno di lui per puntare nuovamente allo scudetto e migliorare i quarti in Champions.

La promessa fatta a Victor

Il centravanti azzurro è stato il trascinatore del Napoli e ama i suoi tifosi non meno di quanto ami la città che la ha divinizzato ad eroe del popolo. Non c’è paragone però tra le offerte del Napoli e degli arabi, la bilancia pende decisamente in Oriente. Aurelio De Laurentiis però vuole trattenere l’attaccante e provare a strappargli un rinnovo di contratto. I contatti con l’agente del nigeriano, Roberto Calenda, si stanno infittendo sempre di più ed Osimhen potrebbe diventare il calciatore più pagato del campionato con 10 milioni di euro netti a stagione.

Victor vuole vincere altri trofei con il Napoli a patto che l’anno prossimo possa scegliere di andare altrove. La tentazione dell’oro per il nigeriano è forte, fortissima. Di contro c’è la possibilità di continuare ad essere l’eroe mascherato della città partenopea e far felici i suoi tifosi già innamorati follemente di lui. In Arabia Saudita sarebbe sì il volto immagine ma, allo stesso tempo, sarebbe costretto a rinunciare ai sogni di vincere pallone d’oro e Champions League. Sono giorni difficili per lui, ma potrebbe restare con gli azzurri almeno per la prossima stagione. Il tempo per cercare il suo sostituto sarebbe troppo poco ed è questa la ragione per cui ADL lo ritiene, almeno ora, intoccabile.