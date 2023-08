Mercato Napoli, accordo raggiunto con il giocatore: i dettagli

Nelle ultime ore il mercato azzurro sta diventando rovente per quanto riguarda gli affari in entrata e in uscita

Sono state settimane di immobilismo di mercato che ha visto il Napoli non riuscire a mettere nessun calciatore, tra quelli sul taccuino, sotto contratto. I tifosi azzurri preoccupati dall’imminente inizio della nuova stagione cercano delle risposte dalla dirigenza che, con l’arrivo di Natan, ha fatto sapere di essere presente.

L’offerta economica ricevuta dall’Arabia Saudita per Piotr Zielinski ha di fatto mandato in crisi il giocatore che avrebbe voluto rinnovare con gli azzurri. Niente da fare per Aurelio De Laurentiis, troppo alta la richiesta di oltre 4 milioni stagionali arrivata dall’entourage del polacco. Ecco che allora, in missione italiana, l’Al Ahli ha proposto al trequartista un contratto triennale da 12 milioni a stagione. L’azzurro, lasciato in panchina nell’amichevole di ieri contro l’Augsburg, sembra sempre più orientato verso l’addio. Qualora Zielnski venisse ceduto, al Napoli occorre trovare alla svelta un suo sostituto.

Accordo trovato, adesso manca convincere il club

Niente è ancora ufficiale e Zielinski, per il momento, resta un giocatore del Napoli. Secondo quanto si apprende dall’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis però potrebbe giocare d’anticipo e trattare già per un profilo che sostituisca il polacco. Il desiderio della dirigenza risponde all’identikit di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese in forze all’Atalanta. Secondo il quotidiano napoletano, gli azzurri avrebbero già raggiunto un’intesa economica con il calciatore. Koopmeiners ha accettato di buon grado le proposte del Napoli e vorrebbe giocare con gli azzurri per la Champions League e per lottare per il Campionato.

L’operazione però resta difficilissima, l’Atalanta non vorrebbe assolutamente privarsi del suo talento reduce da una stagione ad alti livelli e capace di lasciare il segno in Serie A con 10 gol e 4 assist. Il presidente degli orobici ha dichiarato che il centrocampista è incedibile a meno che non arrivi un’offerta monstre da 50 milioni che, a quel punto, sarebbe irrinunciabile. Tutto lascia pensare ad un effetto domino tra le due squadre. I bergamaschi potrebbero a giorni concludere l’acquisto di Charles De Ketelaere dopo l’intesa raggiunta con il Milan ed il Napoli potrebbe cedere Zielinski in Arabia. A quel punto, investendo i soldi del polacco, gli azzurri potrebbero migliorare l’offerta per l’olandese e tentare il colpaccio.