Il Napoli lo vuole a tutti i costi, pronta l’offerta che infiamma i tifosi

I prossimi giorni potrebbero essere quelli in cui il mercato del Napoli, in fase di stallo fin ad ora, inizi a sbloccarsi definitivamente

Tutto è pronto per un effetto domino con il Napoli protagonista. È stata una sessione di calciomercato estiva che non ha entusiasmato i tifosi partenopei ma anzi, l’immobilismo azzurro sulle nuove entrate, li ha fatti del tutto preoccupare. Un velo di scetticismo si è abbattuto sulla città e i sostenitori si sono divisi tra l’essere negativi per la prossima annata o fiduciosi nei confronti di una dirigenza che soltanto poche settimane fa ha riportato lo scudetto sotto le pendici del Vesuvio. A poco più di dieci giorni dall’inizio del campionato, il Napoli si ritrova con la cessione di Kim Min Jae rimpiazzata soltanto adesso dal difensore brasiliano Natan. Il centrale arriva dal Red Bull Bragantino e dopo settimane di ricerca pare essere lui il sostituto del coreano.

Chiusa la telenovela difensore, il prossimo ostacolo per De Laurentiis e colleghi è rappresentato dall’Arabia Saudita. La terra degli sceicchi appare un’isola felice per tutti quei calciatori che, arrivati alla soglia dei trent’anni, possono riuscire a strappare un faraonico contratto prima di chiudere la carriera. Uno di questi è proprio Piotr Zielnski 29 anni, rintracciato dall’Al Ahli in missione in Italia, che gli ha offerto un contratto triennale da circa 12 milioni a stagione. Venti sono i milioni offerti ad ADL per il suo cartellino.

Il polacco, che sembrava tenere lontane le offerte arabe tanto da voler rinnovare con gli azzurri, adesso ci riflette. Rudi Garcia lo ha già lasciato in panchina per la partita con l’Augsburg e la sensazione è che potrebbe cedere alle tentazioni saudite.

Fuori Zielinski e dentro Koopmeiners

Se Piotr Zielinski venisse ceduto al Al Ahli, stando a quando riferito da Sky Sport, la dirigenza azzurra si fionderebbe su Teun Koopmeiners. Il Napoli vorrebbe ingaggiarlo ad ogni costo, elevato il coefficiente di difficoltà dell’operazione. L’Atalanta, proprietaria del cartellino dell’olandese, ritiene il centrocampista incedibile tanto da far considerare una sua permanenza a Bergamo anche per la prossima stagione. Il presidente degli orobici però, dopo un sontuoso mercato in entrata, potrebbe convincersi a lasciare partire Koopmeiners con un’offerta monstre, tradotto, 50 milioni di euro.

Il Napoli ha fatto arrivare una prima offerta di 30 milioni, nemmeno presa in considerazione dalle parti di Bergamo. La sensazione è quella di voler vendere Zielinski agli arabi tirando di più sul prezzo del suo cartellino e reinvestire i soldi della sua cessione. Non è un segreto che Koopmeiners possa accettare il Napoli lottando per lo scudetto e giocando in Champions. I prossimi giorni saranno decisivi ma l’effetto domino azzurro è appena cominciato.