Il Milan fiuta il colpaccio in casa Napoli, svolta improvvisa

Il Milan ha individuato il colpaccio in casa Napoli, clamorosa svolta di calciomercato riguardante un calciatore azzurro

Il calciomercato è iniziato da più di un mese ed il Milan è sicuramente tra le squadre più attive per quanto riguarda il campionato di Serie A. Il club rossonero ha approfittato della cessione monstre di Sandro Tonali al Newcastle per circa 80 milioni di euro per reinvestire tutto quanto incassato nell’acquisto di numerosi profili per rinforzare la rosa a disposizione del mister Stefano Pioli. Discorso diverso invece per il Napoli che al momento ha ceduto Kim Min Jae al Bayern Monaco ed al momento è praticamente arrivato solo un acquisto, il difensore centrale brasiliano Natan che ieri è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro.

Tra Milan e Napoli però nelle ultime ore è nata una suggestione di mercato, con la dirigenza rossonera che, nel visionare diversi profili adatti a rinforzare la rosa avrebbe individuato in un calciatore azzurro il colpo perfetto da mettere a disposizione di Stefano Pioli per completare la squadra del Milan per la prossima stagione. La notizia di mercato ha lasciato sorpresi sia i tifosi del Napoli che gli addetti ai lavori, che non si aspettavano la possibilità di una trattativa del genere.

Dal Napoli al Milan, i rossoneri fiutano il colpaccio improvviso

Dopo aver rinforzato la rosa principalmente a centrocampo e sugli esterni, il Milan ora starebbe pensando a come rinforzare la squadra nelle altre zone del campo ed avrebbe messo nel mirino Alessandro Zanoli per ricoprire il ruolo di terzino destro, che lo scorso anno ha creato non pochi problemi al mister rossonero Stefano Pioli. Nell’ultima stagione infatti né Calabria, né Florenzi e né tantomeno Sergino Dest hanno ricoperto a dovere quel ruolo.

Il Milan avrebbe pensato di rinforzarsi in quella zona del campo con l’acquisto del terzino dal Napoli, ed avrebbe già avviato i primi sondaggi in tal senso, sia con l’entourage del calciatore sia con la società partenopea. Al momento non c’è stata apertura alla trattativa da parte del Napoli ed il calciatore ha ripetuto più volte di trovarsi più che bene nel capoluogo campano, con la maglia azzurra. Dopo i sei mesi in prestito alla Sampdoria nella seconda metà della scorsa stagione, Zanoli è pronto a restare a Napoli per far rifiatare il capitano Giovanni Di Lorenzo quando ce ne sarà bisogno. Questa la decisione di Garcia che spegne sul nascere l’ipotesi rossonera.