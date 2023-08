Bellissima iniziativa del Napoli in ritiro: quello che è successo è da brividi!

La SSC Napoli, da sempre molto attenta al mondo del sociale, si è resa protagonista di una bella iniziativa in Abruzzo.

Come riportato attraverso Twitter, dal proprio account ufficiale, la società di Aurelio De Laurentiis si è esibita in una gara di beneficenza dinanzi ai proprio tifosi.

Un calcio alla cecità

I ragazzi del neo tecnico Rudi Garcia, hanno sfidato la Nazionale di calcio dei Non Vedenti in una partita a squadre miste.

Questo il commento della società:

“Nel corso del ritiro di Castel Di Sangro una delegazione del SSC Napoli ha incontrato in una partitella a squadre miste la Nazionale Italiana di Calcio Non Vedenti. Un’occasione importante per ribadire l’importanza dello sport come volano di valori quali diversità e inclusione”.