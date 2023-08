Un azzurro lascia il ritiro: la decisione adesso è definitiva

Giorni di grande fermento in casa Napoli, dove il mercato è entrato ormai nel vivo a ridosso difatti del primo impegno ufficiale di stagione contro il Frosinone. Intanto, arrivano novità da Castel di Sangro.

Ore molto calde per il Napoli, il cui mercato sembra essere definitivamente entrato nel vivo. Tutto parte con il colpo Natan, che dal Red Bull Bragantino arriva in Italia e firmerà un contratto con il club azzurro, che si assicura così un profilo interessante anche per il futuro. Un colpo che la società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di portare a termine, in attesa della conclusione delle visite mediche, per sostituire un calciatore importante come Kim Min Jae, che nelle scorse settimane si è accasato al Bayern Monaco.

Non è finita qui, sicuramente, perché ora i tifosi si attendono nuovi colpi per la formazione di Rudi Garcia. Quest’ultimo, in particolare, ha avuto modo di lavorare in questa fase anche con i calciatori più giovani: il tecnico francese ha valutato in prima persona le risorse a propria disposizione, per capire se c’è qualche giocatore che può essere integrato in pianta stabile nella prima squadra. Intanto, proprio per quanto riguarda uno di loro, arriva una notizia importante, svelando una cosa importante che succederà nelle prossime ore a Castel Di Sangro.

D’Avino lascia il ritiro: ad attenderlo è l’Italia Under 19

Luigi D’Avino, giovane interessante di proprietà del Napoli, è stato uno dei protagonisti di questa fase di ritiro pre campionato della formazione del tecnico Rudi Garcia.

Con tanto di spazio nelle amichevoli, il difensore classe 2005 ha ben impressionato anche i tifosi, che sono rimasti colpiti dal suo potenziale nel medio lungo-termine. Per migliorarsi servirà sicuramente minutaggio e spazio, che magari potrebbe essere garantito con un’esperienza in prestito. In attesa di chiarire quale sarà il destino del giovane centrale di proprietà dei partenopei, arriva una notizia che fa sicuramente piacere al giocatore stesso così come a tutti i tifosi che hanno avuto modo di apprezzarlo in questi giorni di ritiro.

A rivelarla è l’edizione odierna del quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, riportando che l’arrivo del nuovo difensore Natan libera anche il difensore della Primavera Luigi D’Avino. Quest’ultimo, mercoledì, giocherà infatti con la maglia della Nazionale Under 19 contro l’Albania. Un’ulteriore vetrina per mettersi in mostra e per accrescere il proprio bagaglio d’esperienza, mentre in ritiro si paleserà quanto prima il nuovo acquisto Natan: inutile dire che la curiosità su quest’ultima è davvero tanta.