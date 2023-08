ESCLUSIVA – Gli ultras del Napoli arrivano a Castel di Sangro: incontro con la squadra all’Aqua Montis

Una delegazione di ultras è arrivata all’Aqua Montis di Rivisondoli: previsto un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Si accende il ritiro di Castel di Sangro del Napoli: nella giornata di oggi è previsto l’arrivo di Natan, il difensore brasiliano arrivato dal Red Bull Bragantino che dovrà sostituire Kim Min-jae. Un colpo che non ha sicuramente entusiasmato la piazza, ma che ha tranquillizzato parecchi tifosi che aspettavano con ansia l’arrivo del nuovo centrale.

Il nuovo acquisto è stato prelevato dal club brasiliano per 10 milioni di euro e sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Una volta terminate, raggiungerà Castel di Sangro nel pomeriggio, dove firmerà il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi cinque anni. Ma questa non è l’unica novità di giornata.

Ultras del Napoli in ritiro a Castel di Sangro

L’arrivo di Natan, infatti, non è l’unico di questa domenica di inizio agosto: come raccolto dalla nostra redazione, in questi minuti, una delegazione di ultras di Curva A e Curva B stanno raggiungendo l’Aqua Montis di Rivisondoli, hotel dove alloggia il Napoli, per avere un confronto con Aurelio De Laurentiis. L’incontro sarà costruttivo, il clima è del tutto disteso e pacifico, non sono previste contestazioni di nessun genere (dopo lo scudetto, sarebbe strano il contrario).

Dopo l’incontro con il presidente azzurro, gli ultras si sposteranno verso Castel di Sangro e saranno con ogni probabilità sulle curve dello stadio Teofilo Patini (o quantomeno all’esterno) per assistere all’amichevole di oggi tra Napoli e Augsburg, in programma alle ore 18:30.

Nella fattispecie, i tifosi sono stati accolti da Garcia, De Laurentiis e Di Lorenzo: il loro discorso è stato applaudito dai tifosi presenti.

