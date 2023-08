“Spalletti come un padre, Osimhen so sempre dov’è”: Kvara spende parole d’oro per due degli artefici dello scudetto

Khvicha Kvaratskhelia, nella lunga intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport”, ha speso parole d’oro per Spalletti e Osimhen.

Il Napoli è pronto a vivere la nuova stagione con il tricolore sul petto. Dopo 33 anni dall’ultima volta, gli azzurri inizieranno il campionato da campioni in carica: gli uomini di Rudi Garcia sono disposti a tutto per difendere quel titolo che l’anno scorso hanno conquistato con ampio merito.

Tra i protagonisti della vittoria dello scorso campionato, però, non si può non citare Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, arrivato a Napoli nel 2021, ci ha messo solo due stagioni per regalare un sogno a una città intera e far scoppiare quella famosa “gioia infinita”.

Nonostante l’addio comunicato al termine della fantastica annata, Spalletti è rimasto nel cuore di tutti i tifosi, grati in eterno all’uomo che ha riportato lo scudetto in città dopo l’unico e inimitabile Diego Armando Maradona. Oltre ai tifosi, però, anche i giocatori sono rimasti legati al tecnico toscano. E a dimostrarlo ci ha pensato Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano ha speso parole d’oro per Spalletti nella sua intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport”.

Kvara grato a Spalletti, parole d’oro (LaPresse) – spazionapoli.it

Parliamo di calcio. Si può dire che Spalletti per lei è stato come un padre?

“Sì. E non riuscirò mai a ringraziarlo abbastanza. È stato una svolta per la mia carriera: mi ha dato la possibilità di giocare ad altissimi livelli e mi ha sostenuto sempre, anche nei momenti più difficili. Quando non riuscivo a dare il meglio, lui era sempre lì a incoraggiarmi, a proteggermi, a consigliarmi come affrontare le cose. Se sono diventato il giocatore di oggi, il merito è suo”.

Il presidente De Laurentiis merita un grazie?

“Certamente, lui ha avuto tanta fiducia in me. Ha creduto in un ragazzo sconosciuto facendo un investimento importante. Ha corso il rischio…”.

E adesso come può aiutarla Garcia?

“Migliorando la mia qualità. Per ora stiamo studiando il suo modo di fare calcio e ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo. Mi piace come uomo e come allenatore, sono sicuro che ci aiuterà a vincere ancora”.