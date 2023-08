Non lascia il Napoli: Garcia ha deciso di confermarlo

Decisione presa da Rudi Garcia durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro: il giocatore azzurro non lascerà il Napoli.

Il ritiro di Castel di Sangro sta entrando nella sua ultima settimana: oggi il Napoli sfiderà l’Augsburg in amichevole, mentre l’ultimo test prima del ritorno alla base è previsto per venerdì sera contro l’Apollon Limassol.

In queste ultime due amichevoli, Garcia dovrà fare a meno di diversi titolari acciaccati (tra cui probabilmente anche Kvara e Osimhen) e sperimenterà qualche seconda linea per valutarla al meglio. Tra le seconde linee ci sarà anche Alessandro Zanoli, utilizzato spesso in queste amichevoli al posto di capitan Giovanni Di Lorenzo.

Zanoli resta al Napoli, decisione presa

Tornato dal prestito di sei mesi alla Sampdoria, Zanoli sembrava dover partire nuovamente in direzione Genova per accasarsi al Genoa neopromosso, mentre al Napoli sarebbe arrivato Davide Faraoni dal Verona per fare il vice Di Lorenzo. Ma l’operazione in prestito di Zanoli al Genoa però non è decollata.

Il motivo della mancata cessione però è dovuto a Garcia. Il tecnico francese, infatti, è rimasto particolarmente colpito dal terzino azzurro e ha deciso di confermarlo come vice Di Lorenzo. Respinte le offerte di Genoa e Sporting Lisbona, Zanoli resterà a Napoli in questa stagione.