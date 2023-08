Natan è arrivato a Castel Di Sangro: in panchina per assistere a Napoli-Augsburg – VIDEO

Il nuovo acquisto del Napoli, Natan, è arrivato in questi istanti a Castel Di Sangro, dopo aver effettuato in giornata le visite mediche a Villa Stuart.

Manca difatti soltanto l’ufficialità per il passaggio di Natan dal Red Bull Bragantino al Napoli, dopo che il difensore brasiliano ha sostenuto nella giornata di oggi le visite mediche a Villa Stuart per conto del club azzurro. Dopo essersi sottoposto ai test atletici prima della firma del contratto con il Napoli, il centrale brasiliano è sbarcato a Castel Di Sangro, per assistere all’amichevole dei suoi nuovi compagni di squadra contro l’Augsburg.

Il video dell’arrivo

In particolare, il difensore Natan è arrivato proprio in questi istanti allo stadio Teofilo Patini, accompagnato tra gli altri dal dirigente Maurizio Micheli, che lo ha accolto insieme al dottor Canonico a Roma per le visite.

Di seguito, le immagini del suo arrivo in Abruzzo: