“Lo vogliono da anni”, rivelazione a sorpresa in casa Napoli

La rivelazione fa luce sul calciomercato del Napoli: Aurelio De Laurentiis è da anni sulle sue tracce

Una suggestione di mercato che insegue i sogni dei tifosi napoletani da ormai due stagioni, eppure il presidente De Laurentiis lo segue da quando aveva 18 anni. Complice l’infortunio di Zambo Anguissa, il futuro incerto di Piotr Zielinski (con voci che parlano di un suo trasferimento in Arabia) e la voglia di dare una svolta importante a questa sessione di mercato un po’ sotto tono, il Napoli potrebbe affondare il colpo per regalare a Rudi Garcia uno dei centrocampisti top della nostra Serie A.

Teun Koopmeiners può essere l’ultimo sogno di mercato degli azzurri, il centrocampista olandese è infatti sul taccuino di De Laurentiis da anni e chissà se finalmente è arrivato il momento decisivo per chiudere il colpo.

Napoli, Koopmeiners nel mirino: il retroscena

“Koopmeiners è un giocatore che il Napoli segue da quando aveva 18/19 anni“. Riporta così Vincenzo D’Angelo de La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista attualmente in forza all’Atalanta sarebbe l’opzione ideale per il piano tecnico di mister Garcia, un mix perfetto fra eleganza, potenza e dinamismo. Aggiungerebbe esperienza internazionale e leadership alla rosa campione d’Italia, oltre che notevole bottino fra gol ed assist (nell’ultima stagione 10 gol e 4 assist in 33 presenze). Garcia sta cercando un giocatore che presenti proprio questi requisiti, ma c’è da fare i conti anche con le richieste dell’Atalanta: per meno di 50 milioni non si vende.

L’Atalanta fa leva soprattutto sul contratto fresco di rinnovo del calciatore, di conseguenza il prezzo del cartellino è schizzato alle stelle. Il Napoli tenta di intavolare una trattativa partendo da una base di 30/35 milioni, ma la squadra di Gasperini rimane inamovibile sulla sua posizione. I contatti fra le due squadre in realtà proseguono già da luglio, ma solo nell’ultima settimana si sono intensificati, in quanto il Napoli sta cercando di chiudere un top player che possa garantire alla squadra lo stesso rendimento della scorsa stagione o meglio lo vada a migliorare.

Rimane la possibilità che questa trattativa non si concretizzi in questa finestra di mercato. Del resto l’Atalanta ha già incassato con le vendite di Boga e Højlund, pur avendo chiuso affari molto costosi come quello di El Bilal e Scamacca. Ad ogni modo attenzione al Napoli che non ha ancora messo la propria firma su questo calciomercato: i prossimi giorni possono essere roventi per gli azzurri.