La doppia firma non arriva: Garcia con il fiato sospeso

Il Napoli era pronto a celebrare la doppia firma, ma l’accordo tarda ad arrivare: Rudi Garcia con il fiato sospeso

Nell’attesa dei colpi di mercato in entrata, il primo obiettivo stagionale del Napoli è quello di consolidare lo zoccolo duro che è stato protagonista della vittoria dello scorso campionato. Si sa, squadra che vince non si cambia ma, aggiungiamo, si perfeziona. Il duo De Laurentiis- Meluso vuole consegnare nelle mani del neo-tecnico Rudi Garcia una squadra estremamente competitiva, le cui ambizioni, però, saranno definite solo al termine del ritiro di Castel di Sangro, in programma il 12 agosto.

Intanto, la squadra azzurra sta riuscendo nel suo intento iniziale. Dopo l’ufficialità del rinnovo di Giovanni Di Lorenzo fino al 2028, le parole dell’agente confermano che, al capitano, si potrebbero aggiungere anche altri due giocatori. Ma alle dichiarazioni, per ora, non sono seguiti i fatti.

L’incontro non porta alle firme: tutto rimandato per Politano e Mario Rui

Mario Giuffredi, agente sportivo, gestisce gli interessi di ben quattro giocatori, ovvero Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui, Matteo Politano e Gianluca Gaetano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV Play – Calciomercato.it. Dopo aver confermato il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo, un tema dibattuto è stato proprio legato alle situazioni legate all’esterno destro italiano e al terzino sinistro portoghese. Entrambi, infatti, hanno i contratti in scadenza nel 2025, e per entrambi ci sono stati approcci da parte di altre squadre.

Per Mario Rui, infatti, si è parlato proprio di un contatto diretto tra il 32enne e il connazionale Cristiano Ronaldo per un possibile trasferimento all’ Al-Nassr, in Arabia Saudita. Nonostante le avances, però, il numero 6 del Napoli ha respinto al mittente la proposta. Per Matteo Politano, ci sono stati contatti con la Lazio alla luce di una certa frustrazione mostrata qualche settima prima. Il motivo è legato al costante ballottaggio con Hirving Lozano e la conseguente volontà di cambiare aria.

Mario Giuffredi, nonostante le voci e i sondaggi che sono alla base di ogni calciomercato, ha voluto fare il punto sulle loro situazioni: “Politano resterà a Napoli, stiamo parlando anche del rinnovo. A Castel di Sangro tratteremo del rinnovo per Politano e Mario Rui”.

Parole che hanno anticipato un incontro che c’è stato in ritiro e al quale però non ha fatto seguito alcun accordo. Come si legge sul ‘Corriere dello Sport’, infatti, il vertice per i due calciatori non ha prodotto la fumata bianca. Servirà un altro incontro prima di poter annunciare il doppio rinnovo.