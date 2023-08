Incontro tra Ultras e squadra: siparietto tutto da ridere con il presidente De Laurentiis

Siparietto divertente nel corso dell’incontro tra gli Ultras e la delegazione della SSC Napoli all’esterno dell’Aqua Montis: il coro che parte è incredibile.

Quest’oggi un folto gruppo del tifo organizzato del Napoli ha raggiunto Rivisondoli, dove la squadra di Rudi Garcia alloggia in occasione del ritiro di Castel Di Sangro. Un’occasione per dare a tutta la squadra tutto il calore possibile in vista del ritorno alle ostilità, previsto per il 19 agosto contro il Frosinone.

Presente, tra gli altri, anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è reso protagonista di un siparietto divertente nel corso dell’incontro, che si è tenuto in tutta serenità e dai toni assolutamente cordiali.

Cosa è successo

Momento molto divertente quello che si è verificato nel corso dell’incontro tra i tifosi e il Napoli, con in prima linea il patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

I tifosi presenti hanno invitato il numero uno dei partenopei con un coro: “Presidente, offrici da bere!”. De Laurentiis, divertito anche da quello che è stato il coro degli ultras, ha raccolto l’invito dei tifosi portando acqua a tutti quanti i quali erano in attesa all’esterno dell’hotel del Napoli.