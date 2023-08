ESCLUSIVA – Incontro con Ultras a Castel Di Sangro: cosa si sono detti i tifosi e De Laurentiis

In queste ore è andato in scena l’incontro tra la squadra e la delegazione degli Ultras che in giornata ha raggiunto Castel Di Sangro per far sentire il proprio apporto alla squadra.

Un incontro dettato dalla serenità e dalla fiducia che gli ultras hanno riposto nell’operato della società: con questa espressione si può racchiudere il faccia a faccia pacifico tra i tifosi azzurri e una delegazione della SSC Napoli, composta da Rudi Garcia, Giovanni Di Lorenzo e dal presidente Aurelio De Laurentiis, insieme al figlio Edoardo e la moglie Jacqueline. Un gesto da parte del tifo organizzato che testimonia ancora una volta la sintonia totale ritrovata dopo il riavvicinamento degli scorsi mesi, rafforzato anche da quelli che sono stati i risultati sul campo della squadra partenopea e dall’apertura da parte della società a un confronto costruttivo tra le parti negli ultimi tempi. Incontro che, sicuramente, servirà anche al gruppo stesso a tenere il morale alto: un fattore non di poco conto, considerate le ambizioni della formazione partenopea in vista della prossima stagione ormai alle porte.

Com’è andato l’incontro

Come detto anche in precedenza, l’incontro tra il tifo organizzato e la delegazione della squadra è stato decisamente sereno, oltre che una nuova occasione per far sentire ancora una volta il proprio sostegno alla squadra.

In particolare, stando a quanto raccolto in esclusiva da SpazioNapoli.it, i tifosi hanno ribadito la propria fiducia nell’operato della dirigenza, mentre il presidente Aurelio De Laurentiis ha calcato la mano sull’essere un tutt’uno, al di là di quelle che potranno essere eventualmente le divergenze da qui in futuro, con una forte apertura al dialogo tra le due parti. Un’ennesima mano tesa da parte del patron azzurro che i tifosi presenti hanno particolarmente gradito. Hanno preso la parola, inoltre, anche il capitano Di Lorenzo e il tecnico Rudi Garcia, che hanno rassicurato i tifosi circa la volontà di dare il massimo per raggiungere insieme altre soddisfazioni. Nella fattispecie, il capitano – inondato dagli applausi dei presenti – ha portato i saluti e i ringraziamenti da parte della squadra per il sostegno mai venuto a mancare da parte della tifoseria.

Nel corso dell’incontro c’è stato anche un momento di ilarità, con i tifosi presenti che hanno invitato il patron azzurro con un coro: “Presidente, offrici da bere!”. De Laurentiis ha raccolto l’invito dei tifosi portando acqua a tutti quanti i quali erano in attesa all’esterno dell’hotel del Napoli. Mentre era in corso l’incontro privato con una piccola delegazione di tifosi all’interno dell’albergo, tutti gli altri ultras lì presenti hanno cantato cori senza sosta fino al momento della fine dell’incontro.

