Doppia offerta dall’Arabia: Garcia rischia di perdere due top player

Dall’Arabia Saudita arriva un’altra offerta assurda per il giocatore del Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis è irremovibile.

Il calciomercato del Napoli è finalmente entrato nel vivo. A ormai meno di due settimane dall’inizio del campionato (la prima sarà a Frosinone il prossimo 19 agosto), la società ha chiuso il primo vero colpo in entrata (esclusi gli acquisti di Gollini e Caprile) acquistando il difensore Natan.

Classe 2001 brasiliano, il giocatore è arrivato dal Red Bull Bragantino per 10 milioni di euro e avrà il duro compito di sostituire un mostro sacro come Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco in questa sessione di calciomercato. Natan è arrivato questa mattina nella clinica di Villa Stuart a Roma per svolgere le visite mediche e nel pomeriggio raggiungerà il ritiro di Castel di Sangro per firmare il contratto quinquennale con il Napoli da 1.1 milioni più bonus a stagione.

Ma la domanda che tutti i tifosi del Napoli riguarda soprattutto il futuro di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è corteggiato dall’Al Ahli che sarebbe disposto a spendere fior di milioni per acquistare il capocannoniere della scorsa Serie A. Ma la volontà di De Laurentiis è chiara: il presidente azzurro vuole il rinnovo del suo numero 9.

Al Ahli su Osimhen e Zielinski

L’Arabia Saudita è entrata di prepotenza nel calciomercato europeo: sono tantissime le star del calcio europeo che hanno deciso di accettare offerte faraoniche per trasferirsi nel campionato saudita. E ora l’Al Ahli, dopo aver già preso Edouard Mendy, Roberto Firmino, Riyad Mahrez e Allan Saint-Maximin, punta anche Victor Osimhen. Ma non sarebbe l’unico azzurro che gli arabi stanno cercando di acquistare: il fondo PIF sta pensando anche al colpo Zielinski.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, gli arabi avrebbero alzato l’a proposta economica a Osimhen, offrendo ben 35 milioni a stagione per cinque anni, ovvero 175 milioni di euro complessivi. Arrivati ad agosto, però, De Laurentiis è irremovibile: la cessione non avverrà nemmeno per un’offerta pari a 200 milioni di euro. Troppo poco il tempo per trovare un sostituto all’altezza, il tempo stringe. Inoltre, lo stesso nigeriano non vorrebbe trasferirsi in Arabia Saudita a soli 25 anni.

Diversa la situazione che riguarda Zielinski. Il polacco è in scadenza di contratto tra un anno e la trattativa per il rinnovo sembra essersi complicata. Il centrocampista ex Empoli vorrebbe restare a Napoli, ma “l’obbligo” di ridurre l’ingaggio, dovuto al tetto monte ingaggi a 4,5 milioni a stagione imposto da De Laurentiis, rende il tutto più difficile.

Proprio per questo motivo, nelle ultime ore sembrerebbe arrivata l’offerta dell’Al Ahli al Napoli per il centrocampista polacco, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Il club partenopeo è tentato, vista la situazione contrattuale, e tratta con gli sceicchi. Nel caso di mancato accordo, l’Al Ahli virerà su Marcos Llorente.