De Laurentiis fa muro: secco no, offerta rifiutata

Il Napoli ha ricevuto un’offerta per uno dei suoi giocatori. Questa, però, è stata giudicata troppo bassa dal presidente De Laurentiis ed è stata subito rispedita al mittente

Il Napoli Campione d’Italia sta svolgendo l’ultima settimana di ritiro a Castel di Sangro, dove ci saranno due amichevoli contro Augsburg (oggi pomeriggio) e contro l’Apollon Limassol (11 agosto). Due test importanti per il neotecnico Rudi Garcia per testare la squadra anche in attesa di qualche movimento di mercato, sia in entrata che in uscita.

Con l’arrivo ormai di Natan Souza dal Red Bull Bragantino come difensore centrale, il Napoli adesso deve sia andare alla ricerca di due centrocampisti ma dev’anche risolvere alcune situazioni interne. Diversi giocatori sono in scadenza di contratto nel 2024 e, in caso di mancato rinnovo, la cessione dev’essere imminente. Nonostante ciò, alcune offerte arrivate ai suddetti giocatori non soddisfano il presidente De Laurentiis che le ha rispedite tutte al mittente.

Lozano, niente MLS: rifiutata l’offerta del LAFC

Hirving Lozano è uno dei giocatori, assieme ai vari Zielinski e Demme, ad avere un contratto in scadenza nel 2024. In questo precampionato ha giocato poco e spinge per trovare una nuova soluzione per la sua carriera. Lui e il suo procuratore hanno cercato club in Inghilterra ma, nonostante numerosi sondaggi, nessuna squadra ha per ora formulato un’offerta al club azzurro. Negli ultimi giorni, a farsi avanti è stato un club statunitense. Si trattava del Los Angeles Fc, squadra in cui gioca anche il connazionale del Chucky Carlos Vela, il quale aveva sponsorizzato il club all’esterno destro del Napoli.

Il messicano ha espresso anche gradimento nei confronti della destinazione, tanto da aver trovato un accordo con il club per un triennale da 5,5 milioni di euro a stagione. Stando però al Corriere del Mezzogiorno, il Napoli non è stato convinto dalla proposta da parte dei Campioni dell’MLS del 2022. I 10 milioni offerti non sono risultati sufficienti per De Laurentiis che ha sempre richiesto almeno 15-20 milioni di euro per il giocatore, anche per recuperare parte dei 45 milioni spesi nel lontano 2019 per acquistarlo dal PSV Eindhoven.

Di conseguenza, il LAFC ha virato su Olivera dell’Almeria nelle ultime ore di mercato, mentre il Napoli dovrà ancora gestire questa questione. Il prezzo è stato fissato e non c’è alcuna volontà del club per svalutarlo. Anzi, il suo procuratore Barry Whelan ha lasciato ieri il ritiro di Castel Di Sangro con una possibilità che potrebbero riaprirsi anche i colloqui per un rinnovo.