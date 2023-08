UFFICIALE – Rinnovo di contratto fino al 2028: il comunicato

Tempo di rinnovi di contratto in casa Napoli, con molti prolungamenti in arrivo per i giocatori azzurri in rosa.

Tanti i giocatori su cui il Napoli sta lavorando per rinnovare i contratti, e poco fa ha reso ufficiale il rinnovo di uno di loro. Forse uno dei rinnovi più attesi in casa azzurra.

L’annuncio ufficiale del Napoli

Dopo l’annuncio di De Laurentiis a Dimaro, in occasione della presentazione di squadra in piazza, adesso anche i social della società campione d’Italia hanno reso ufficiale il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo.

“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2028” si legge. Il capitano azzurro si è legato quindi per altre 5 stagioni al Napoli. Sempre più capitano.