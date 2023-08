“Troppo amico dei giornalisti”: la stoccata di Del Genio fa discutere

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni de ‘Il Napoli a Telecapri’, esponendosi su un tema che in queste ore è molto dibattuto tra i tifosi azzurri.

Proseguono i lavori del Napoli a Castel Di Sangro, dove la formazione di Rudi Garcia sta a mettendo a punto gli ultimi preparativi in vista dell’esordio in campionato contro il Frosinone. In questi giorni, a destare preoccupazione tra i tifosi sono i numerosi infortuni accusati dagli azzurri in questa fase della preparazione. C’è chi imputa questa problematica al cambio di preparatore atletico: con l’arrivo di Garcia, infatti, Rongoni ha preso il posto dell’ormai ex Sinatti.

Paolo Del Genio, intervenuto a Il Napoli a Telecapri, ha parlato di ciò, smorzando i toni a riguardo e lanciando una stoccata in merito alle critiche che, secondo il suo punto di vista, sono eccessive per il momento.

Le parole del giornalista

Presa di posizione importante per il giornalista Paolo Del Genio, considerata anche la tematica che in queste settimane sta concentrando l’attenzione dell’opinione pubblica.

“Sinatti è stato troppi anni a Napoli. Secondo me lui è bravissimo ma è diventato troppo amico di tanti giornalisti“, ha commentato a tal proposito Del Genio, il quale aggiunge che ciò avvenne ancora ai tempi del passaggio di testimone tra De Nicola e Canonico. “Aspettiamo le prime quindici partite di campionato: se il Napoli dovesse avere una media di 5-6 assenze a partita, allora il problema va posto. Se dovessero esserci un paio di infortuni, si starebbe nella media”, ha poi aggiunto.