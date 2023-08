Rinnovo Osimhen, novità a sorpresa: c’entra la clausola

Proseguono i contatti tra il Napoli e l’entourage di Osimhen per trovare un accordo tra le parti per il prolungamento del nigeriano.

Sei incontri tra Dimaro e Castel di Sangro ma ancora non siamo arrivati alla fumata bianca. Serviranno altri incontri per trovare un punto in comune tra la richiesta di ingaggio e la richiesta altissima della clausola di De Laurentiis.

La novità sulla clausola di Osimhen

La novità secondo Sky Sport riguarderebbe proprio la clausola rescissoria. L’entourage del giocatore la chiede di 90 milioni mentre Aurelio De Laurentiis la vorrebbe alzare a 160 milioni.

Tra le varie strade si starebbe ipotizzando la possibilità di inserire una doppia clausola rescissoria: una che sarebbe vincolata all’Europa e una quasi doppia per l’Arabia Saudita.