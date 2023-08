Osimhen, De Laurentiis ha deciso: succederà la prossima settimana

In casa Napoli tiene banco la questione legata a Victor Osimhen: il bomber nigeriano sta parlando con gli azzurri per prolungare il contratto.

Giorni di contatti e incontri tra l’entourage del calciatore e gli uomini mercato del Napoli. Si lavora sull’ingaggio e soprattutto sul trovare un punto di accordo per quanto concerne la clausola. Nella giornata di ieri Sky Sport ha lanciato la notizia di una possibilità di avere una doppia clausola: una valida per l’Europa e una per l’Arabia Saudita.

La decisione di De Laurentiis su Osimhen

Su Victor Osimhen si sono mossi in tanti: sia dalla Premier League che dalla Francia, in particolare il PSG. Ma le attenzioni pericolose sono quelle dall’Arabia Saudita, in particolare l’Al-Ahli.

Gli arabi continuano a premere per il centravanti nigeriano, ma De Laurentiis ha preso una decisione. Acolterà offerte entro il 12 agosto, oltre questa data verrà rifiutata qualsiasi cifra per l’ex Lille. A riferire la notizia è il Mattino.