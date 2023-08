Olivera: “A Napoli è tutto bellissimo”, poi il commento sullo scudetto

Il Napoli è attualmente a Castel Di Sangro: direttamente dal ritiro in Abruzzo Sky Sport ha intervistato Mathias Olivera.

L’uruguayano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’amichevole che giocherà il Napoli nella giornata di domani contro l’Augsburg. Sarà importante per gli uomini di Garcia fare una buona partita per avvicinarsi al meglio all’inizio della stagione.

Le parole di Olivera sul Napoli

Olivera ha subito elogiato la città di Napoli e i suoi tifosi: “È tutto bellissimo, dalla squadra alla città. Sono importantissimi per noi anche i tifosi che ci seguono all’allenamento e lo faranno anche allo stadio contro l’Augsburg, saranno fondamentali durante l’anno”.

L’esterno ha poi svelato la ricetta per difendere il titolo: continuare a lavorare dure come l’anno scorso, partita dopo partita e tutti insieme.

In chiusura, ha parlato degli obiettivi del Napoli per la prossima stagione: “Sarà difficile vincere di nuovo lo scudetto ma il nostro obiettivo principale è quello di difendere il titolo”. Gli azzurri daranno tutto per mantenere il tricolore sul petto per un’altra stagione.