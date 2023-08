“Non ha superato le visite mediche”: l’annuncio spiazza tutti

Il calciatore non è riuscito a superare i test atletici prima della sua firma sui contratti: l’annuncio di calciomercato che ha fatto il giro del web ha spiazzato tutti i tifosi.

Ore di grande fermento in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato: in questi giorni le operazioni del club azzurro, dopo una fase di apparente stallo, sono entrate nel vivo, con la società che è pronta a mettere a segno quei colpi ritenuti fondamentali per una rosa attrezzata a difendere lo Scudetto conquistato nella scorsa stagione e per rilanciare le proprie ambizioni in campo europeo, dopo i proclami del presidente Aurelio De Laurentiis.

Individuato in Natan il colpo in difesa al posto di Kim Min Jae, il club partenopeo ora vuole assicurarsi il calciatore a centrocampo che andrà a sostituire, quantomeno numericamente, Tanguy Ndombele. Il calciatore francese non ha impressionato i tifosi né la dirigenza, che ha deciso di rispedirlo al mittente al Tottenham senza procedere con il diritto di riscatto fissato a ben 30 milioni di euro. Motivo per cui ora l’obiettivo è assicurarsi un colpo che possa essere all’altezza di quelli titolari. Senza dimenticare, inoltre, che ci sono alcune situazioni che devono ancora essere definite: tra queste, c’è quella relativa al futuro di Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco, in caso di offerta giusta, potrebbe lasciare gli azzurri, anche se negli ultimi tempi si è parlato di un possibile scambio a sorpresa che, soltanto poche ore fa, sembrava definitivamente saltato ma che ora si può riaccendere quasi di colpo.

Imprevisto Castrovilli: saltato il trasferimento al Bournemouth

Gaetano Castrovilli, calciatore che negli ultimi tempi era stato accostato anche al Napoli, si è visto saltare all’ultimo il suo passaggio al Bournemouth.

In particolare, le visite mediche a cui si è sottoposto il centrocampista per conto del club della Premier League non sono state superate. “Si comunica che il giocatore farà rientro in Italia nella giornata odierna – si legge nel comunicato – poiché i risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei”. Una notizia che sconvolge i piani della Fiorentina ma che potrebbero riaccendere i rumors relativi a un possibile passaggio al Napoli e a un ipotetico scambio con Diego Demme, anche se ora resta da chiarire prima quella che il quadro della situazione da un punto di vista strettamente fisico. Non è escluso, infatti, che Castrovilli possa ritornare in Inghilterra dopo che verrà risolto definitivamente il problema, con la speranza da parte del calciatore che non sia troppo tardi.