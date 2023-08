Natan-Napoli, tutto fatto: svelate le cifre dell’operazione

Raggiunto l’accordo del Napoli con il nuovo difensore centrale: finalmente Rudi Garcia avrà a disposizione il sostituto di Kim.

Il Napoli si prepara ad accogliere Natan. Dopo aver trovato l’accordo col difensore, c’è infatti stato lo scambio di documenti tra la società azzurra e il Red Bull Bragantino, riferisce Gianluca Di Marzio.

Le cifre del colpo

L’ex Flamengo arriverà in Italia per una cifra di 10 milioni più bonus. Il classe 2000 firmerà un contratto di 5 anni e andrà a percepire un ingaggio da 1.1 milioni più bonus. Nel primo pomeriggio c’è stato un ultimo check dei contratti.

Il difensore non è stato convocato per la partita contro il Coritiba di questa sera. In serata sarà infatti in Italia, per poi unirsi ai nuovi compagni direttamente a Castel di Sangro nella giornata di lunedì.