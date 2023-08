Napoli, Garcia ha chiesto il suo pupillo ma niente da fare

Retroscena di mercato in casa Napoli. In queste settimane, il tecnico Rudi Garcia aveva chiesto alla dirigenza un suo pupillo, ma la trattativa è stata subito naufragata

A differenza della scorsa stagione, l’obiettivo del Napoli Campione d’Italia è quello di aggiungere gli ultimi pezzi ad un puzzle che sembra quasi completo. L’arrivo di Natan consentirà a Rudi Garcia di avere numericamente quattro difensori centrali, rimpiazzando così Kim, adesso gli obiettivi dei dirigenti azzurri si focalizzano sul centrocampo e sul rimpiazzare possibili altre cessioni.

Un approccio pressoché attendista da parte del nuovo DS Mauro Meluso che, in queste prime settimane di lavoro, ha ricevuto una richiesta da parte dell’ex tecnico della Roma. Garcia, infatti, sogna di avere un suo pupillo anche nelle fila del Napoli ma, attualmente, il suo desiderio è destinato a restare tale e la trattative sembra subito naufragata.

Retroscena dall’Inghilterra: il Napoli voleva Digne

Lucas Digne è un pupillo di Rudi Garcia. Lo ha allenato ben 86 volte tra Lille e Roma, dove ha sempre ben figurato. Il terzino sinistro, classe 1993, attualmente milita con la maglia dell‘Aston Villa, in Premier League, dove gioca dal gennaio 2022. Dopo aver consolidato il posto da titolare per circa un anno, però, Digne si è visto scavalcare nelle gerarchie da Alex Moreno, pupillo del tecnico dei Villans Unai Emery. Per questo motivo, il francese potrebbe esplorare nuove destinazioni per avere più spazio.

Stando quanto riportato dal Daily Mail, il Napoli avrebbe fatto un sondaggio, anche se timido, per l’ex Roma e Barcellona. Una mossa gradita da parte del giocatore, ma subito ritrattata dal club Campione d’Italia per diverse ragioni. La prima, soprattutto, riguarda una non necessità di rinforzare la fascia bassa di sinistra. Il Napoli dispone di due giocatori complementari come Mario Rui e Mathias Olivera e questa staffetta è stata una delle chiavi del successo dello scorso anno. Senza dimenticare la questione economica: Lucas Digne percepisce più di 7 milioni annui. Una cifra proibitiva per le casse del Napoli che ha quindi subito accantonato la pista.

Il giocatore francese, però, potrebbe essere uno dei tanti giocatori che militano in Premier League a lasciare l’Inghilterra per l’Arabia Saudita. Su di lui potrebbero esserci le mire dell‘Al-Hilal, squadra che ha recentemente ingaggiato l’ex Napoli Kalidou Koulibaly e l’ex Lazio Seergej Milinkovic-Savic. Per lui un possibile contratto faraonico, accompagnato da un’allettante offerta all’Aston Villa. Niente pupillo per Garcia che dovrà rivolgere le sue mira su qualche altro calciatore.