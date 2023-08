Koopmeiners al Napoli, svelata la cifra per chiudere: la posizione dell’Atalanta

Teun Koopmeiners in queste ore è finito nuovamente nel mirino del Napoli, che è alla ricerca di un colpo per rinforzare il reparto di centrocampo: c’è da convincere l’Atalanta che, però, spara alto per il suo cartellino.

Dopo aver difatti ipotecato il colpo in difesa, con gli azzurri che sono pronti ad accogliere Natan, il Napoli è alla caccia di un calciatore che possa prendere l’eredità di Tanguy Ndombele, calciatore su cui il club azzurro ha deciso di non puntarci in vista della prossima stagione ormai alle porte. I partenopei non hanno attivato l’opzione di riscatto del francese, motivo per cui si rende necessario un altro colpo a centrocampo.

L’identikit stilato da Rudi Garcia nelle scorse settimane è stato chiaro: ossia un calciatore fisico che sappia fare bene sia la fase propositiva che difensive. Caratteristiche incarnate da un giocatore importante come Teun Koopmeiners, tornato in auge in queste ore di mercato.

Tutte le ultime sulla trattativa

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna di Tuttosport, che svela tutte le ultime novità sulla trattativa tra il Napoli e l’Atalanta per Teun Koopmeiners.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, per far vacillare il club bergamasco serve un’offerta da quaranta milioni di euro. Cifra che, tuttavia, non fa affievolire l’interesse del club Campione d’Italia, che restano forti sull’olandese.