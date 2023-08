“Allarme da Castel Di Sangro”: le parole in diretta fanno preoccupare i tifosi

Seconda settimana di ritiro per il Napoli in quel di Castel Di Sangro, che in queste settimane si sta preparando per l’esordio in campionato contro il Frosinone, in programma per il 19 agosto.

Giorno nove di ritiro per il Napoli a Castel Di Sangro, dove la formazione di Rudi Garcia sta effettuando l’ultima parte della preparazione atletica in vista del primo impegno ufficiale. Ad affrontare la squadra campione d’Italia in quest’ultimo sarà il Frosinone: impegno, sulla carta, abbordabile, ma è chiaro che le prime uscite stagionali creano sempre apprensione.

A preoccupare in maniera concreta i tifosi in questi giorni, però, sono i numerosi problemi fisici accusati in questa fase della preparazione dalla squadra azzurra. A parlarne è stato il collega Carlo Alvino, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli non ha nascosto la sua preoccupazione.

Le parole di Alvino

Il giornalista, in particolare, si è soffermato su quelli che sono stati gli infortuni in queste ultime settimane di ritiro per la formazione del tecnico Rudi Garcia.

“Le note negative di questi giorni sono propri gli infortuni”, ha ammesso il giornalista nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli. “È un campanello d’allarme che è suonato e che è all’attenzione della società”. Immediato, stando alla medesima fonte, la contromisura del tecnico francese, che avrebbe optato per “moderare le sedute in programma”. Per il resto, però, l’entusiasmo resta alle stelle in terra abruzzese, così come sottolineato dallo stesso Alvino a proposito delle note positive.